Powerwax, İnfinity İnvest’in markalarından oldu

Türkiye’de Gulf Markası ile 10 yıldır akaryakıt ve madeni yağ dağıtımı yapan Delta Akaryakıt’ı da bünyesinde bulunduran Infinity Invest Holding, Antalya’nın yerel markası Antoil’i de satın almıştı.

Infinity Invest Holding, büyüme yolunda devam ederek Ozan Enerji’ye ait Powerwax markasını da bünyesine kattı. Böylelikle Ümit Ozan kendisine ait Ozan Enerji LPG Akaryakıt Dağıtım ve Nakliye Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamını Infinity Invest Holding A.Ş.’ye devretmiş oldu. Rekabet Kurumunun onayından sonra Infinity Invest Holding Şubat 2014 başında Powerwax’ı devralacak.