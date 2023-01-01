Schneider Electric kadın yetenekleri cezbediyor!

Enerji yönetiminde global bir uzman olan Schneider Electric, dünya nüfusunun %50’sini oluşturan kadınların iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek amacıyla 35 Schneider Electric kadın lideri “Women Connected” isimli program ile bir araya getirdi.





Bir yıl sürecek olan Women Connected programında her iki ayda bir araya gelecek olan kadın liderler kişisel farkındalık, iş-özel yaşam dengesi, strateji, finansal farkındalık üzerine bir dizi seminer ve eğitime katılacaklar. Ayrıca profesyonel iş hayatından üst düzey yöneticilerin konuk konuşmacı olarak katılacağı programda vizyon oluşturma ve networking geliştirme gibi konularda deneyim paylaşımı hedefleniyor. Yine bu program dahilinde Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte yürütülecek projede 35 kadın lider 3 sömestre boyunca meslek lisesi 12. ve 13. Sınıf öğrencilerine grup mentörlüğü yaparak, ağırlıklı kız öğrencilerin sosyal ve profesyonel gelişimlerine destek olmaya çalışacaklar.