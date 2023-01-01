Schneider Electric MIX: Enerjide doğru çözümler

Enerji yönetiminde global uzman





Enerji yönetiminde global uzman Schneider Electric, Bilgi Teknolojileri’ndeki servis ve çözümlerini tanıttı. Schneider Electric IT İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Filiz Gökler yapılan tanıtımda 2050 yılında dünyanın enerji talebinin iki kat artmasına karşılık karbondioksit emisyonunun da yarı yarıya düşürülmesi zorunluluğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Şirketlerde yeşil enerji kullanımı zorunlu hale geldi. Bir şirkette en fazla enerji harcayan yerlerin başında veri merkezleri geliyor. Bu nedenle veri merkezlerinin çok planlı bir şekilde kurulması ve bunun kendini 20 yılda amorti edecek bir verimlilik yatırımı olarak görülmesi gerekiyor.”