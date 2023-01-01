Schneider Electric’e sürdürülebilirlik ödülü

Enerji yönetiminde uzman Schneider Electric, Corporate Knights tarafından yayınlanan ‘Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Global Şirketi’ listesinde 3 basamak yükselerek 10. sırada yer aldı.

Böylece Schneider Electric’in sürdürülebilir gelişim stratejisi, art arda üçüncü yılda da ödüllendirilmiş oldu. Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) açıklanan sonuçlara göre Schneider Electric’in sürdürülebilir gelişim stratejisi, ayrıca, endüstri ve sermaye malları sektöründe 1. sırada yer aldı.