Schneider Electric’ten ‘Akıllı Pano’

Schneider Electric, ofis, mağaza ve otel gibi küçük ve orta ölçekli binalarda sürdürülebilir enerji verimliliği sağlamak için tasarladığı Akıllı Pano sistemini müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Akıllı Pano, ‘Ölç’, ‘Bağlan’ ve ‘Tasarruf et’ adımlarıyla sürdürülebilir enerji verimliliği sağlıyor. Sağlanan verimlilik; Akıllı Pano topladığı verileri görsel hale getirerek kolay analizler yapılabilmesine dayanıyor. Daha az güç kullanımı ve aynı performans seviyesiyle enerji verimliliği artışı sağlayan Akıllı Pano, günümüzde CO2 emisyonlarını azaltmak için en hızlı ve ekonomik yöntem olarak değerlendiriliyor.