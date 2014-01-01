Sepaş Enerji, talep tahmini ile Türkiye’de ikinci oldu

Sepaş Enerji, Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım bölgesindeki şirketlerin 2014 yılı ilk altı ayındaki talep tahmin hata oranlarının Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nce (PMUM) yapılan değerlendirmesinde, yüzde 3.78 hata oranı ile ikinci sırada yeraldı.

Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Mustafa Ensari, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Arz güvenliğinin sağlanması aynı zamanda elektrik tarifesi fiyatlarını da olumlu anlamda etkileyecektir. Bu durumla bağlantılı olarak son kullanıcının ödediği fatura fiyatları azalacaktır. Dolayısıyla her şirketin talep tahminlerini iyileştirmesi oldukça önemli” dedi.