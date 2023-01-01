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Shell Eco-marathon yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, Kayseri’de gerçekleştirilen 3. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Shell standını ziyaret etti ve Shell Eco-marathon yarışmasında Türkiye’yi temsil eden takımlardan Erciyes Üniversitesi’nin hidrojen prototip aracı “Moby Dick”i inceledi.



Shell’in gençleri geleceğin yakıt alternatifleriyle çalışan araçları geliştirmeye  teşvik etmek amacıyla düzenlediği Shell Eco-marathon, zirve kapsamında sektördeki en başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarının belirlendiği ‘Altın Vana ve Altın Voltaj Doğal Gaz ve Elektrik Sektörü Başarı Ödülleri’nde  “Altın Vana” ödülüne layık görüldü.

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