Shell Eco-marathon yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, Kayseri’de gerçekleştirilen 3. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Shell standını ziyaret etti ve Shell Eco-marathon yarışmasında Türkiye’yi temsil eden takımlardan Erciyes Üniversitesi’nin hidrojen prototip aracı “Moby Dick”i inceledi.





Shell’in gençleri geleceğin yakıt alternatifleriyle çalışan araçları geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Shell Eco-marathon, zirve kapsamında sektördeki en başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarının belirlendiği ‘Altın Vana ve Altın Voltaj Doğal Gaz ve Elektrik Sektörü Başarı Ödülleri’nde “Altın Vana” ödülüne layık görüldü.