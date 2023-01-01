SHELL, madeni yağlar pazarının küresel lideri

Shell’in rekabetçi konumu, madeni yağ sektörünü inceleyen lider araştırma firmalarının dikkatini çekiyor.





Shell’in küresel pazar payındaki liderliği Kline&Co. firmasının en son raporunda doğrulanırken Ipsos MORI ve Harris Interactive firmaları yaptığı araştırmalarda Shell’in Çin, Malezya, Tayland, Rusya ve ABD’de (Pennzoil) en çok tercih edilen binek araç motor yağı olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte Frost&Sullivan firması ise Shell’i otomotiv madeni yağları dalında Avrupa “Müşteri için Değer Geliştirme Ödülü”ne layık gördü.

Shell Global Ticari Başkan Yardımcısı Mark Gainsborough şunları söyledi: “Madeni yağ iş stratejimiz marka ve değer üzerine yoğunlaşmaktadır. Güçlü bir tedarik zincirimiz ve dünya standardındaki markalarımız ve ürün portföyümüz ile birlikte teknik inovasyona yatırım yapmaktayız. Yaptığımız işin merkezine tüketicilerimizi koyuyoruz ve sektörün fırsatlarına ve zorluklarına cevap veriyoruz.”