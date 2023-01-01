Shell’den Yeni Elektrik’e tedarik

Gebze'de kurulan 865 MW kapasiteye sahip Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin...





Shell ve Yeni Elektrik Üretim A.Ş., Gebze'de kurulan 865 MW kapasiteye sahip Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin doğal gaz ihtiyacını sağlamak üzere uzun dönemli bir anlaşma imzaladı. Yüzde 60'ı Unit, yüzde 40'ı Ansaldo'ya ait olan Yeni Elektrik, önümüzdeki beş yıl boyunca doğal gazının yarısını Shell Enerji A.Ş.'den tedarik edecek. Tedarik anlaşması, Shell Enerji Avrupa’nın (SEA) Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Genel Müdürü Fabio Ganzer, Shell Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, Unit Investment NV Kurumsal Finans Başkanı Erhan Özil ve Unit Invesment NV Enerji Üretimi Grup Başkanı Serdar Bilgiç’in katılımlarıyla imzalandı.