Siemens Enerji

Kendi şehrinizin enerjisini yönetin





Siemens Enerji, kullanıcılara belirli bir şehir için sürdürülebilir bir enerji sistemi tasarlama imkanı sunuyor. Power Matrix adlı ücretsiz online simülasyon oyunu, enerji piyasasının kural ve mekanizmalarına dair bir anlayış oluşturmayı ve farklı enerji üretim yöntemleri ile şebekeler arasındaki etkileşimlere ilişkin bir algı yaratmayı hedefliyor. Enerji sektörüne ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan Power Matrix’te oyuncular, hem geleneksel teknolojilerden hem de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabiliyor. Oyuncular, ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak ek puanlar elde edebiliyor.