Siemens Türkiye’den Irak’a yatırım

24 adet dağıtım merkezi inşa edecek.





Siemens Türkiye, Irak’ın enerji altyapı geliştirme projesi çerçevesinde 62.1 milyon avro değerinde, 31.5 Mega Volt Amper’e (MVA) kadar kapasite sunan 24 adet dağıtım merkezi inşa edecek. Siemens Türkiye Altyapı ve Şehirler Sektörü bu proje için Irak Elektrik Bakanlığı’ndan projenin ihalesini alan Japon Toyota Tsusho ﬁirketi ile çalışacak. Türkiye Siemens’ten yönetilecek olan projede kullanılacak ürünler hem Avrupa hem de Türkiye'de üretilecek. Sipariş, tüm bileşenlerin teslimatının yanı sıra trafoların şebekeye bağlanması da dahil yapım ve kurulum işlerini kapsıyor.