Siemens'ten ABD'de dev rüzgar santrali

Siemens, rüzgar enerjisinde büyük projeler gerçekleştiriyor.





Son büyük proje, ABD’nin Tucannon bölgesinde gerçekleştirilecek 267 MW’lık bir santral.Washington, Columbia bölgesinde Tucannon Nehri Rüzgar Enerjisi Santrali adıyla kurulacak santralde, Siemens’in dünyanın farklı bölgelerinde kendini kanıtlamış 2.3-108rüzgar türbini kullanılacak.Toplam 116 adet türbinin yer alacağı santral, bu sayede 267 MW’lık kurulu gücüyle yaklaşık 84 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek.2015 yılında tamamlanması planlanan santral,2012 yılında tamamlanan ve yine Siemens tarafından üretilmiş rüzgar türbinlerinin kullanıldığı, 343 MW kurulu güce sahip Lower Snake Nehri Rüzgar Enerjisi Santrali yakınında bulunuyor. Bu iki santral birlikte, bölgenin karbondioksit salınımı ciddi oranda azaltacak.