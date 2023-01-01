Şırnak Termik Santral’e teşvik

Global Yatırım Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji’nin yüzde 85 hissesine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yürütmekte olduğu 270MW (2x135) gücündeki, asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisiyle inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi yatırım teşvik belgesi aldı.

Söz konusu teşvikler sayesinde Galata Enerji, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi (Kurumlar ve Gelir vergisinde yüzde 90 oranında), faiz desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği teşviklerinden yararlanacak.

Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Emiroğlu Şırnak Termik Santral Projesi’nin tamamlandığında üretim maaliyetleri açısından Türkiye’deki en verimli elektrik üreticilerden biri olacağını söyledi.