SOCAR Türkiye devleşiyor

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olarak...





Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz fuarları arasında yer alan, Bakü Expo Center’da 20. kez düzenlenen Caspian Oil & Gas Fuarı’nın açılışını Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Aliyev SOCAR'ın 2018 yılında Türkiye’nin üç büyük grubundan biri olma hedefinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 2023 yılı için bu hedefi revize ederek SOCAR'ı Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olarak görmek istediğini söyledi. Brifing’te verilen bilgiye göre SOCAR Türkiye 2018 yılına kadar sadece Petkim Yarımadası’na 9 milyar dolar yatırım yapacak.