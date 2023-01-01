SolarWall Türkiye'de

Yatırımı en kısa vadede geri ödeyebilen yenilenebilir enerjili sistem olarak bilinen Solarwall Türkiye’de uygulanmaya başladı.





Yes Enerji A.Ş. tarafından temsil edilen Solarwall güneş enerjisi ile ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemi, merkezi Kanada Toronto’da bulunan Conserval Engineering kuruluşunun patentli markası olup 1984 yılından bugüne 35’ten fazla ülkede kullanılıyor.Ticari ve endüstriyel yapılarda, enerji tüketiminin kısıtlanması istenen tüm alanlarda, gereksinim doğrultusunda ısıtma, havalandırma, proses havası şartlandırma, kurutma gibi pek çok işlevi karşılayacak şekilde projelendirilebiliyor.Solarwall, yeşil bina sertifikasyon sistemi olan LEED’de de, Enerji ve Atmosfer, İç Mekan Kalitesi,Malzemeler ve Kaynaklar kategorilerinde toplam olarak 10+ puan getiriyor.Solarwall, enerji tüketimini yüzde 80’lere varan oranlarda azaltabildiği için geri ödeme süresi en kısa süren yenilenebilir enerji seçeneği olarak da biliniyor.