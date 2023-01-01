Soma Holding’ten yeni maden ocağı

Toplam 6.400 çalışanı var





Türkiye’nin en büyük yer altı kömür üreticisi Soma Holding, Işıklar bölgesinde kömür sahasını açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın açılışını gerçekleştirdiği Soma bölgesi kömür sahasında yıllık 3,5 milyon tonluk üretim hedefleniyor. Toplam 6.400 çalışanı bulunan Soma Holding’in yeni kömür sahasının faaliyete geçmesi ile birlikte çalışan sayısı 8.000’e ulaşacak. Işıklar Kömür Ocağı’nın açılması ile birlikte bölgedeki toplam üretim kapasitesi ise 9 milyon tona ulaşacak.