TANAP için imzalar atıldı

Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın ana hat boruları ve indüksiyon dirseklerinin alım sözleşmeleri Ankara’da imzalandı.

Sözleşmeler TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. ile şu dört firma / ortaklık arasında yapıldı.



1. Baosteel Europe GmbH

2. Borusan Mannesmann Boru San. Tic. A.Ş., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş., Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Konsorsiyumu

3. Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

4. Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş., Emek Boru Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsorsiyumu.