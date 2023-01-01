Taşımacılar Birliği ile Shell & Turcas işbirliği

200’ü aşkın firmayı çatısı altında bulunduran İstanbul Taşımacılar Birliği (İSTAB) ile Shell & Turcas, önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında İSTAB üyesi firmalar, Shell’in yüksek ürün kalitesinin yanı sıra Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nin (TTS) ve Shell Partner Card’ın ayrıcalıklı hizmetlerinden ve cazip avantajlarından da faydalanacak.

İSTAB üyesi firmalara akaryakıt tedarik hizmeti 3 yıl boyunca verilecek. Shell, İSTAB üyelerine akaryakıt sektörünün ilk ve en büyük filo yönetim sistemi olan Shell Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) ve Shell Partner Card’ın ayrıcalıklı dünyasının da kapılarını açacak.

Shell Partner Card’ın firmalara sağladığı en büyük avantaj, üçüncü partilerle çalışmalarda, akaryakıt ve nakit ödemelerin tek kart üzerinden yönetilebilmesi. Böylece firmalar, alt kullanıcılarının yakıt alımı ödemelerini gerçekleştirirken, navlun, avans, hak ediş gibi tüm ödemelerini de Shell Partner Card fırsatlarıyla gerçekleştirebiliyor.