Tekno Ray Solar imzası

Fotovoltaik Güneş Enerjisi sektörünün en önemli oyuncusu Tekno Ray Solar, Kahramanmaraş Merkez’de bulunan 500 kWp kapasiteli ve tamamen öz tüketim ile çalışan bölgenin ilk Güneş Enerjisi Santrali’ni devreye aldı.

Tekno Ray Solar, projenin ilk izinlerinin alınmasından, tedarik zinciri yönetimi ve TEDAŞ devreye alma işlemlerini tamamlayarak “Anahtar Teslimi” proje anlayışını ÇMS A.Ş. Güneş Enerji Santrali’nde de devam ettirdi. EnerrayS.p.A. ve 25 yılı aşkın süredir birçok sektörde lider olan Tekno Şirketler Grubu ortaklığıyla faaliyetlerine başlayan Tekno Ray Solar, anahtar teslimi tüm zemine monte ve çatı sistemleri projelerinde 25 yıl garanti sözünün altına da imza attı.