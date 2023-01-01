Tekno Ray Solar’dan Türkiye’de ilk

Fotovoltaik güneş enerjisi sektörünün en önemli oyuncularından Tekno Ray Solar, Adıyaman-Gölbaşı’nda, 1000 kWp kapasiteli Türkiye’nin “MW boyutunda, zemine monte ilk onaylanmış” güneş enerji santralini devreye aldı.

Bölgenin önemli firması AKM-Kent devreye alınan bu güneş enerjisi santraliyle yılda 1.562,300 kWh elektrik üretecek. Solar enerji sektöründe bir ilki gerçekleştiren Tekno Ray Solar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeni santrallerin kurulumuna da devam ediyor. AKM-Kent Güneş Enerji Santrali, toplamda 19.000 m2’lik alana kuruldu. Projeyle yıllık 2.000’in üzerinde ağacın kurtarılması ve yıllık ortalama 8270 ton CO2 salınımının engellenmesi hedefleniyor.