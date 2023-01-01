TPAO ve SHELL petrol peşinde

TPAO ve SHELL Karadeniz’in Batı bölgesinde birlikte üç yıl boyunca petrol arayacak





Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Shell Arama ve Üretim Türkiye, Türkiye’nin Karadeniz sularının en batı ucunda yer alan 3920 numaralı ruhsat alanında derin deniz arama çalışmalarını yürütmek için Ankara’da bir Ortak İşletme Anlaşması (“Anlaşma”) imzaladılar.

Anlaşma, Shell’in 1500 km2’lik bir alanın 3 boyutlu sismik verilerini toplayıp analiz etmesini ve ortakların üç yıllık süre zarfında derin deniz arama çalışması kapsamında en az bir kuyu açmasını öngörüyor. Anlaşmanın şartlarına göre, Shell’in yüzde 50 oranında hakkı olacak ve şirket erken evre arama çalışmalarını yürütecek. Anlaşmaya göre Shell’in önümüzdeki üç sene için taahhütü 150-200 milyon dolar civarında olacak.

Anlaşma aynı zamanda her iki taraf arasında yapılan üçüncü benzer anlaşma olma özelliğini de taşıyor. Kasım 2011’de imzalanan ilk iki anlaşma, Türkiye’nin güneybatı kıyısında (Batı Toroslar olarak bilinen kısım) derin deniz ve Güneydoğu Anadolu’da Dadaş bölgesinde karada arama faaliyetleri için yapılmıştı.