TSKB’den Enerji desteği

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avusturya Kalkınma Bankası’ndan (Oesterreichische Entwicklungsbank, OeEB) Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, 20 milyon Avro tutarında kredi sağladı.

12 yıl vadeli temin edilen kredi, TSKB ve Avusturya Kalkınma Bankası arasında imzalanan ilk kredi sözleşmesi. TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, bu yıl uluslararası piyasalardan sağladıkları yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredilerinin toplamı 570 milyar Avro’ya ulaştığını belirtti. OeEB Yönetim Kurulu Üyesi Andrea Hagmann, yenilenebilir enerji üretimiyle enerji ve kaynakların verimli kullanıldığı projelere destek verdiklerini, TSKB’nin de Türkiye’de sözkonusu stratejik alanları desteklemek için ideal iş ortakları olduğunu kaydetti.