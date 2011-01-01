Turcas Petrol A.Ş. 2011 faaliyet raporu

Turcas Petrol A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu, 2012 Spotlight Awards’ın Faaliyet Raporları kategorisinde ‘Silver’ ödülü almaya hak kazandı.





Altı kriterin dördünden tam puan almayı başaran Turcas Petrol A.Ş. Faaliyet Raporu, 100 üzerinden toplam“ 97” puan elde etti.Turcas Petrol A.Ş. CEO’su Batu Aksoy konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Şirketimizin senelik faaliyetlerini paydaşlarımızla paylaştığımız Faaliyet Raporları’mızın içeriği kadar tasarımına da çok önem veriyoruz. Bu sene de geçen yıllarda olduğu gibi, Hüseyin Avni Lifij’in eserlerini Faaliyet Raporu’muzda kullanmaya devam ettik. Türk Resim Sanatı’nın ve sanatçılarının yurt içi ve dışında tanıtımına yardımcı olmayı hedefledik.”