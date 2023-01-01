Turkcell Global Bilgi’den İpragaz’a hizmet

Turkcell Global Bilgi, İpragaz ve İpragaz’ın grup şirketlerine çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı.

Hizmet, Turkcell Global Bilgi’nin Edirne lokasyonundan yönetilecek. Turkcell Global Bilgi, İpragaz Tüketici Danışma Hattı'ndan, şikayet/talep yönetimi, dış arama hizmeti, acil durum aramaları, elektrik satış bilgilendirme ve müşteri hizmetleriyle e-posta cevaplama hizmetleri verilecek. Turkcell Global Bilgi Yurt İçi Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Akın Akalın, “Turkcell Global Bilgi olarak klasik çağrı merkezi hizmetlerinin ötesine geçerek kurumsal müşterilerimizin iş hedeflerine ortak oluyor, süreçlerini onlar adına yürütüyoruz” diyor. Akalın, yurtiçi ve yurtdışında toplam 25 lokasyonda 13 bin çalışanla hizmet verdikleri farklı sektörlerdeki 50’den fazla şirketle Türkiye’nin pazar lideri konumunda ve hizmet ağlarına enerji sektörünün önemli isimlerinden İpragaz’ı da ekledikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.