Turkcell ve Turkcell Superonline’dan enerjide 1 yılda 111 milyon kilovat saat tasarruf

Turkcell ve grup şirketlerinden Turkcell Superonline, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2014’te, 111 milyon kilovat saat ve Türkiye’nin enerji faturasında 30.7 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

Tasarruf, 41 bin hanenin 1 yıllık toplam elektrik tüketimine karşılık geliyor. Turkcell’in, 2014’te kendi şebekesinde çevre dostu sistemlere yaptığı yatırımın toplam miktarı 25.8 milyon TL’ye ulaştı, hibrit iletişim ünitelerinin yanısıra elektrik şebekesinin ulaşamadığı 26 noktaya kurulan güneş panelleri ve rüzgar tribünleriyle çalışan iletişim üniteleri ve şebekede yapılan diğer tasarruf çalışmalarıyla 1 yılda 87 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı, böylece çevreye yaklaşık 52.200 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirildi. Turkcell Superonline bu şebekeyi kullanarak, 1 yılda yaklaşık 19.5 milyon kilovat saat elektrik enerjisi tasarrufu sağladı. Turkcell Kurumsal Sosyal Sorumluluklar, Sponsorluk ve STK İlişkileri Direktörü Zeynep Özbil, mobil iletişim sektöründe, ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı sertifikasını almaya hak kazanan ilk GSM şirketi oldukları bilgisini verdi.