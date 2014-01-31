Türkiye enerji sektörünün istikbali

Tasarruf ve yatırım

Türkiye enerjiye aç bir ülke. Elektrik dağıtım piyasasını tümden özelleştiren Türkiye elektrik üretimini de özelleştiriyor. Enerji piyasasını liberalleştirme yönünde önemli adımlar attı. Türkiye enerji sektörünün stratejik sorunu, kaynak yönünden dışarıya bağımlı olması ve kırılganlık yaratan cari açığın enerji ithalinden kaynaklanması.



Sektörün 2023 için parlak hedefleri ve stratejileri var.

Dünyanın enerji talep haritası değişiyor. Asya Pasifik ekonomileri dünyadaki enerji talebinin sürükleyici gücü haline geldi. Örneğin Avustralya 2018’de dünyanın en büyük enerji üreticisi olacak.

Bir önemli gelişme de ABD ekonomisinin dünya enerji kaynakları üzerindeki baskısının azalmasıdır. ABD petrol üretimi 2013 yılında 1988’den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Sondaj teknolojisindeki gelişmelerle son beş yılda petrol üretiminde yaklaşık yüzde 60 artış sağladı. Buna karşılık petrol ithalatı ise 1990’lardan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu demektir ki dünya enerji piyasasının savaş politikalarından arınacağı bir döneme giriyoruz.

Türkiye güçlenen aktör oluyor

Türkiye, geniş bir yerel piyasaya sahip. Ayrıca stratejik açıdan başlıca enerji tüketicileri ve tedarikçileri arasında yer alan bölgesel bir enerji merkezi konumunda bulunuyor ve enerji köprüsü rolünü güçlendiriyor. Yüksek talep artışıyla bütünleşen köprü pozisyonu ile Türkiye enerji yatırımcılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye petrol ve doğalgazda dışa bağımlı

Türkiye dünyada enerji tüketiminde en yüksek 23. ülke konumunda. Enerji tüketimimizin büyük kısmını oluşturan petrol ve doğal gazda dışa bağımlıyız. Türkiye’nin enerji tüketiminde kaynak payları şöyledir:

Doğal gaz yüzde 33, Petrol yüzde 27, Taşkömürü yüzde 15, Linyit yüzde 14, Hidrolik yüzde 4 Diğer yüzde 7



Elektrik üretiminde kaynak kullanımı

Türkiye’nin elektrik üretiminde kullandığı kaynakların genel üretimdeki payı ve MW cinsinden kurulu güç miktarı 31 Ocak 2014 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Kaynak Oranı Kurulu güç

Doğal gaz + LNG yüzde 31.5 20.248 MW

Kömür yüzde 19.3 12.428 MW

Termik-Diğer yüzde 9.3 5.972 MW

Jeotermal yüzde 0.5 0.311 MW

Hidrolik-Barajlı yüzde 25.3 16.237 MW

Hidrolik-Akarsu yüzde 9.7 6.257 MW

Rüzgar yüzde 4.4 2.816 MW

Toplam 100/100 64.268 MW

2013’te en fazla kurulu güç artışı 4.2 bin MW’yle doğal gaz santrallerinde, 2.7 bin MW’yle hidroelektrik santrallerde oldu. Kurulu güçte özel sektör payı yüzde 63’e çıktı.



Elektrikte üretim ve tüketim

Türkiye’de 2012 yılı elektrik tüketimi 242 milyar kWH’ken 2013’te 245.4 milyar kWH oldu ve 2014’te de 250 milyar kWH’e ulaşması bekleniyor.

2013’te elektrik tüketimi artış hızında gerileme yaşandı. Elektrik tüketimi yüzde 1.4 oranında arttı. Oysa beklenti, artışın yüzde 5- 5.5 oranında olacağı yönündeydi. Tüketimdeki düşüş genel olarak yavaş büyümeden ve demir-çelik gibi elektrik yoğun sektörlerdeki yavaşlamadan kaynaklandı.Arz talep dengesi önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak görünüyor.



Türkiye’nin 2023 enerji hedefleri

Türkiye ekonomisi “enerjiye aç” tanımına giriyor. 2023 yılına kadar Türkiye’deki enerji talebini karşılamak için gerekli toplam yatırım miktarının, son on yılda gerçekleştirilen toplam yatırım miktarının iki katını aşarak yaklaşık 120 milyar ABD doları olması bekleniyor. İşte 2023 hedefleri:

- Kurulu gücün 120.000 MW’a çıkarılması

- Yenilenebilir enerji kaynakları payının yüzde 30’a yükseltilmesi

- Su enerjisi kullanımının en üst düzeye çıkarılması

- Kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesinin 20.000 MW’a ulaştırılması

- 600 MW jeotermal ve 3.000 MW güneş enerjisi kapasiteli santrallerin kurulması

- Nükleer enerji santrallerini işletmeye almak (iki nükleer elektrik santralini faaliyete almış olmak, bir üçüncüsünün (Sinop) inşaatını sürdürmek)

- 18.500 MW kapasiteli kömür yakıtlı bir elektrik santrali inşa etmek

- Enerji taşıma hattı uzunluğunun 60.717 km’ye çıkarılması

- Enerji dağıtımı birim kapasitesinin 158.460 MVA düzeyine çıkarılması

- Akıllı şebeke kullanımının artırılması

- Doğal gaz depolama kapasitesinin 5 milyar m3’e yükseltilmesi

- Enerji borsası oluşturulması.



Cari açık ve enerji tasarrufu

Türkiye ekonomisindeki en zayıf halka cari açıktır ve bu zayıf halkanın en zayıf bağlantı noktasındaysa enerji kalemi bulunmaktadır. Toplam açığın yaklaşık 50 milyar dolarlık kısmını, ithal ettiğimiz ‘enerji’ oluşturuyor. 2013’te ithal kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 58, yerli kaynaklarınki (HES ve RES dahil) ise yüzde 42 olarak gerçekleşti.



Liberalleşme sektöre güç katıyor

Enerji sektöründe liberalleşmeyi Türkiye 2005 yılında başlattı, tam anlamıyla enerji üretim atağına kalktı. 2007’de başvurusu alınan rüzgar enerji santralleri lisansları, Elektrik Üretim A.Ş.’nin elindeki santrallerin özelleştirilmesi programı, Tüpraş’ın ve son olarak da elektrik dağıtımının özelleştirilmesi gibi gelişmeler Türkiye’de enerji sektörünü liberalleştiren adımlar oldu.

2008’de başlayan elektrik dağıtım özelleştirme ihaleleri 2013’te tamamlandı.

Önümüzdeki dönemde enerji üretim varlıkları özelleştirilecek ve 5 yılda tamamlanacak. Elektrik Üretim A.Ş.’nin elinde bulunan 24 bin MW’lik üretim kapasitesi, 8 bin MW’ye düşürülecek (Keban hariç).



Türkiye enerji piyasasının özellikleri

Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri. Enerji talebinin 2023 yılına kadar yılda yaklaşık yüzde 7 artacağı hesaplanıyor.

Enerji piyasasında stratejik hedefler a) Doğalgaza bağımlılığın azaltılması, b) Yatırımlara ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek c) Tüketimde verimlilik (tasarruf).

Çözümü ertelenen önemli bir sorun ise şu: Türkiye elektrik üretiminde önemli ölçüde doğalgaz kullanıldığı için elektrik fiyatlarının tamamıyla serbestleştirilmesi, doğal gaz fiyatlarının da serbest piyasada belirlenmesini şart kılmaktadır. Ne var ki; BOTAŞ’ın “al ya da öde” şartlı uzun dönemli kontratları nedeniyle bu piyasada hem mevcut özel sektör oyuncularının ve hem de yeni girecek oyuncuların hızlı yol almaları şimdilik mümkün görünmüyor.



Yenilenebilir enerji-lisanssız piyasa

Su, rüzgâr, güneş, jeotermal ve diğer enerji türleri gibi yenilenebilir enerji türleri Türkiye’de bol miktarda bulunuyor. Uygun tarife garantileri ile desteklenen teşvik edici politikaların önümüzdeki yıllarda ulusal şebeke içindeki yenilenebilir payını arttırması beklenmektedir.

Türkiye’de enerji sektörü pazarı iki parçalıdır: a) EPDK’dan lisans almak suretiyle yapılan yatırımlar ve b) Lisans almayı gerektirmeyen lisanssız elektrik üretimi pazarı.

Lisanssız elektrik pazarı çok yeni bir alan olsa da yenilenebilir enerji alanında büyük fırsatlar oluşturan bir pazar. Türkiye’de 1600 kurum-kişi kendi elektriğini lisans almadan üretmek üzere başvuruda bulundu. 2014 sonu itibarıyla 500’ün üzerinde lisanssız elektrik üretim tesisinin hayata geçirileceği tahmin edilebilir.

Lisanslı pazara oranla bugün birkaç 100 bin Avro’yla dahi yatırımcı olunabiliyor. Enerjide yatırımcı olmak istiyorsanız, cebinizdeki 100 bin Avro’yla yaklaşık 100 kilovatlık bir güneş paneli sistemi kurarak elektrik üretebiliyorsunuz. Tüketim fazlası elektriği tamamen devlete satmak suretiyle lisanslı pazardaki yatırımcılara tanınan 10 yıllık devlet alım garantisine sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla lisanssız tarafta çok yoğun bir talep fazlalığı oluşuyor. Yaklaşık 50’ye yakın yabancı firma, irili ufaklı projelerle Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretim sektörüne yatırım yapmak için geldi.



Tasarrufa teşvikler

Türkiye için yatırım kadar, belki daha fazla, enerjinin verimli kullanımı (tasarruf) önem taşıyor. Tasarruf için yatırım yapan şirkete nerede olduğuna bakılmaksızın 5. Bölge’deymiş gibi teşvik veriliyor. Hatta apartmanının ısı yalıtımını yapan vatandaş da uygun faizle uzun vadeli kredi alıyor. Tasarrufa teşvik kalıcı bir devlet politikası oldu.



YATIRIMCILAR

Koç Ailesi: TÜPRAŞ hamlesiyle önemli bir monopol oluşturdu.

Sabancı Ailesi: Enerjisa ile elektrik dağıtım ihalelerinden istediğini aldı. Enerjisa ayrıca 2013’te 600 MW’lik yedi hidro elektrik santralini devreye aldı. Holding Alman devi E.ON ile (2013’te) ortak olarak 2020’ye kadar 8 bin MW kurulu elektrik üretim gücüne sahip olmayı hedefledi.

Dinçkök Ailesi: Aile’nin servetine Ak Enerji’den gelen miktar 110 milyon dolar oldu. Ak Enerji 11 santralde toplam 745.2 MW kurulu güce sahip.

Zorlu Ailesi: Zorlu Enerji bu yıl ailenin servetine 156 milyon dolar katkıda bulundu. Şirket geçen yıl 80 MW gücünde Türkiye’nin en büyük jeotermal santralını açtı.

Kazancı Ailesi: Aksa Enerji’yle kurulu gücünü önce bin 500 MW’ye, arkasından yaptığı yatırımlarla bin 900 MW’ye çıkardı (2014 yatırımları tamamlandığında kurulu gücün 4 bin 200 MW’ye ulaşması hedefleniyor).

Hattat Ailesi: Çinli AVIC ile ortak santral yapmak üzere imza attı.

Aydın Doğan: Ağaoğlu’nun rüzgar santrali lisans portföyünü satın aldı.

Özdemir Ailesi: Limak ile elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde önemli avantaj sağladı.