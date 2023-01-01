Türkiye “Güneş”i kucakladı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, 62. Hükümet Programı’nda yeralan enerji politikalarını şöyle değerlendirdi:

“62. Hükümet Programı’nda en az 3 bin megavatlık güneş santrali için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapılacağı açıklandı ve Konya'ya dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağı bildirildi. TÜBİTAK ise beklentileri karşılayan projelerden küçük ölçeklilere 500 bin, orta ölçeklilere 1 milyon, büyük ölçeklilere de 2.5 milyon liraya kadar destek vereceğini açıkladı. Bu tür hedef ve destekler sektörümüz için önemli bir kaldıraç olacaktır. Türkiye artık güneşin önemini kavramaya, gücünü değerlendirmeye başladı. ‘Güneş’in üç günde yaymış olduğu enerji, dünyadaki tüm petrol, doğalgaz, kömür vb. yakıta eşdeğerdir. WWF Güneş Atlası, toplam 790 km2’lik bir alana yayılacak güneş panelleriyle Türkiye’nin şu andaki elektrik ihtiyacının tamamını karşılamanın mümkün olduğunu ortaya koymuştur. 2050 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak için güneş enerjisi teknolojisine dair en ılımlı tahminler çerçevesinde bile Türkiye’nin toplam alanının on binde 25’inden daha dar bir alanın (yüzde 0.21) diğer bir deyişle ile 1.600 km2’lik bir alanı güneş panelleriyle kaplamak yeterli olmaktadır.”