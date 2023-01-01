Türkiye LPG pazarı dünya örneği

Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, Birliğin Cartagena’da gerçekleşen “WLPGA Latin Amerika Bölgesel Zirvesi”nde Türkiye otogaz pazarının gelişimini ve başarı öyküsünü anlattı. Yıllık bazda bakıldığında ortalama 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan LPG sektörünün 3 milyar kişiye enerji götürdüğünü, bu sayının her geçen gün arttığını belirtti.

“Sektörümüz Dünya çapında 2 milyondan fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor diyen Eyüboğlu, Türkiye’nin bu alanda öncü bir rol üslendiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye LPG sektörü mevcut altyapısı, düzenleyici kurumları, olgunlaşmış pazar dinamikleri, rekabetçi markaları, inovasyona verdiği önem ve en önemlisi müşteri odaklı yaklaşımlarıyla birçok ülkeye örnek oldu. Bugün Türkiye’de tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç yakıtı haline gelen otogaz, her 100 araçtan 42’sinde kullanılıyor. Çevreci olmasının yanında önemli bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Bu nedenle, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde teşvik ediliyor.”