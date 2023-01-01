Türkiye’nin en büyük rüzgar santralinin açılışı yapıldı

Polat Enerji, 150 megavat güce sahip Türkiye’nin işletmedeki en büyük rüzgar enerji santrali Geycek’in açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile Kırşehir’de gerçekleştirdi.

Yıllık olarak yaklaşık 400 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapacak santral, doğalgaz faturalarının her yıl 40 milyon dolar düşmesini sağlayacak. Türkiye’nin en büyük operasyonel rüzgar enerji santrali Geycek’te 70 adet rüzgar türbini yeralıyor. Şimdiye kadar 8 rüzgar enerjisi santralinin yatırımını hayata geçirdiklerini belirten Adnan Polat, “Polat Enerji, rüzgar enerjisi alanında Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip şirketi, bu liderliğimizi sürdürmek için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 ile 5 yıl içerisinde kurulu gücümüzü en azından 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.