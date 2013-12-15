Türkiye’nin enerji yükü artıyor

Philips Profesyonel Aydınlatma Çözümleri Pazarlama Müdürü Mehmet Aras, WOW Convention Center’da düzenlenen 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda yaptığı açıklamada “Philips’in LED teknolojisi ve inovasyon deneyimi ile enerji verimli aydınlatma çözümlerine geçiş konusunda öncülük ettiğini” söyledi.

Aras ayrıca LED lamba, armatür, kontrol sistemleri ve yazılımını tam entegre bir şekilde şehir aydınlatması çözümlerine dahil ederek, yüzde 60’a varan enerji verimliliği sağladıklarını duyurdu.Legrand ile elektriğe kadın eli Legrand, elektrik sektöründe profesyonel olarak çalışmak isteyen kadınlara yönelik ücretsiz "Kadın Eli Eğitim Programı"nı başlatıyor. Amaç, sektörde görevli kadın teknik personel sayısını artırmak olarak açıklandı.

Proğram, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Şişli Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte yürütülüyor, 1,5 yıllık ücretsiz "kalfalık" eğitimi olarak düzenliyor. İlk etapta 25 kursiyerin eğitimi hedefleniyor.;

Başvurular 15 Aralık 2013 tarihinde www.kariyer.net sitesinde başlamış olup, 10 Şubat 2014 tarihine kadar sürecek.