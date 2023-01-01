Türkiye’nin kömürüne 9.2 milyar dolar yatırım

Kütahya, Bingöl, Muğla ve Manisa’da santral kurulum çalışması...





Sektörel Fuarcılık ICCI 2013–19. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’na hazırlık olarak “Enerji Sohbetleri” toplantısı düzenledi. Türkiye kömürünün elektrik üretimi üzerindeki potansiyeli değerlendirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktaş şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin 14.1 milyar ton kömür rezervi bulunuyor. Bu rezervin yüzde 90.7’lik bölümü linyit kömürüdür. Kömürle çalışan elektrik üretim santrallerinde sıfır emisyona yakın teknolojileri kullanıyoruz. 2013 yılında 482 milyon tonluk kömür rezervine sahip 4 santralde 2 bin 250 MW kapasiteli yıllık 14 milyar kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirecek Kütahya, Bingöl, Muğla ve Manisa’da toplam 9.2 milyar dolar tutarında santral kurulum çalışması planlıyoruz.”