ÜNLÜ & Co’dan Demirer Enerji için tahvil ihracı

Bünyesinde bulundurduğu toplam kurulu gücü 467 MW olan 16 Rüzgar Enerjisi Santrali ile rüzgar enerjisi alanındaki en büyük kurulu güce sahip elektrik üreticisi olan Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tahvil ihracı gerçekleşti. İhraç; yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co tarafından gerçekleştirildi.

ÜNLÜ & Co Borç Finansmanı ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın tahvil ihracıyyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara yapılan ihracın 20 milyon TL’lik ilk bölümü 2013 yılında gerçekleşirken, 27 Haziran 2014 itibarıyla tamamlanan 30 milyon TL’lik ikinci bir ihraçla toplam miktar 50 milyon TL’ye yükseldi. Ayrıca yatırımcıdan gelen talep doğrultusunda vadesine 1 yıl 1 ay kalan ilk tertip ihraçtan toplam 10 milyon TL’lik kısmı satışa sunulmuştu. Halihazırda 6 milyon 4 yüz bin TL’lik kısmının satışı gerçekleşti.”

Yapılan tahvil ihracı ile elde edilecek finansmanın Demirer Enerji’nin mevcut projelerindeki kapasite artışı ve yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor. 10 Haziran 2014 itibarıyla yapılan örnek fiyatlama dahilinde, tahvillerin yıllık bileşik getirisinin yüzde 12.19 seviyesinde olduğu açıklandı.