Yakıtta GO kalitesi
Yeni nesil GO yakıt istasyonları...
Akaryakıt sektörünün yeni ve seçkin markası GO yakıt istasyonları yayılıyor. GO’lar çevre ve sosyal duyarlılık, bayi dostu (BADO) dağıtım sistemi gibi birçok özgün özelliği barındırıyor. ‘Mavi Dev’ İpragaz’ın, 52 yıllık tecrübesini ve güvencesini yansıttığı yeni nesil GO yakıt istasyonlarından 5.’si de Bolu’da, Borazanlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde hizmete girdi. GO yakıt istasyonlarında; GO ENO 95 ve GO ENO 97 benzin çeşitlerinin yanı sıra GO ENO euro diesel ile GO dizel akaryakıt alternatifleri sunuluyor.