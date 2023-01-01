Yatırım ‘Güneş’e

IBC SOLAR Türkiye’nin Genel Müdürü Hayri Bali...





Konya’da ilk büyük Güneş Enerjisi Santralini (GES) kuran IBC SOLAR Türkiye’nin Genel Müdürü Hayri Bali, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen GES yatırımları için geçerli sebepler olduğunu anlattı. Gelecek dönem içinde öngörülen yüzde 40’lık büyüme oranı ile fotovoltaik güneş enerjisi sektörünün uzun yıllar boyunca binlerce kişiye iş imkanı doğuracağını ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağını belirten Bali, işletmelere bir de tüyo verdi: “GES yatırımlarınız ile önlediğiniz karbon salım hakkınızı sertifikalandırarak satma hakkını elde ediyorsunuz.”