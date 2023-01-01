Yeni Nesil Fabrika Otomasyon Sistemleri için Mitsubishi Electric ve Intel İşbirliği

Mitsubishi Electric ve Intel, Intel’in Malezya’da bulunan üretim tesisinde ortak bir pilot programa imza attı.

Mitsubishi Electric’in “e-F@ctory” otomasyon uzmanlığını Intel’in Nesnelerin İnterneti* (IoT: Internet of Things) konusunda çözüm üretme uzmanlığı ile birleştiren pilot programla arızaların önceden fark edilerek, gerçekleşmeden müdahale edilmesi mümkün hale geldi. Pilot program, yüksek verimlilik, önleyici bakım faaliyetleri olanağı, düşük aksam arıza oranı, düşük maliyet ve kusursuz uyumla sonuçlandı ve Intel’in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf etmesini sağladı. Mitsubishi Electric ve Intel, 2015’te bu programın kullanıma sunulmasını amaçlıyor. Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Kıdemli Yardımcı Grup Başkanı Masayuki Yamamoto; sözkonusu işbirliğinin daha sürdürülebilir bir toplum için enerji tasarrufu yapılmasını sağladığını açıkladı. Intel Montaj ve Test Grubu bünyesinde Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Robin Martin, işbirliği ve pilot uygulamayla önleyici analitik olanaklarla yeni nesil fabrika otomasyon sistemleri geliştirebilmek adına her iki şirketin teknik bilgi, donanım ve teknolojisini birleştireceklerini kaydetti.