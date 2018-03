Yeni Nesil GO yakıt istasyonları

GO yakıt istasyonları, birbiri ardına açılıyor. Özelliği, özgün yapısı ve yüksek ürün ve hizmet kalitesi olan GO’lar İpragaz’ın, 52 yıllık tecrübesine ve güvencesine dayanıyor. Son açılış Şanlıurfa’da yapıldı.





GO Satış Müdürü Hakan Çelik açılışta şu bilgileri verdi: “Tek çatı altında komple enerji çözümleri sunuyoruz. GO yakıt istasyonlarında sunulan ENO serisi yakıtlar ile bir performans yakıtından beklenilen her şey karşılanıyor. ENO serisi benzin ve dizeller; özel geliştirilmiş yakıt katkıları sayesinde, düzenli kullanımda araç motorlarını başarıyla temizliyor. GO’nun ENO serisi yakıtları, katkısız yakıtlara kıyasla; yakıt tüketimini düşürüyor, araç ömrünü uzatıyor, bakım giderlerini azaltıyor ve motor performansını arttırıyor. GO yakıt istasyonlarıyla müşterilerimizin yüksek performanslı ve ekonomik ürün talebini tam anlamıyla karşılıyoruz.”