Yingli Solar aştı geçti!

Merkezi Çin’de bulunan ve dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan Yingli Solar, dünya genelinde 10 GW’lık panel dağıtımı gerçekleştirerek küresel temiz enerji hareketindeki liderlik konumunu pekiştirdi.

Yingli Solar şimdiye kadar dünya çapında 50’den fazla ülke ve bölgeye, 40 milyon adet güneş paneli tedarik ederek her yıl tahmini 4 milyon eve yetecek enerjinin sağlanmasına katkıda bulundu. Yingli Solar panellerinin kullanıldığı dünya çapındaki projelerin tam randımanla çalışması halinde üretilen toplam yıllık enerji, tahmini olarak 4 milyon eve enerji sağlayabilir; bu da Çin'in 2013 yılındaki toplam konut enerji tüketiminin aşağı yukarı beşte birine denk geliyor.

Kömürden enerji üretimiyle karşılaştırıldığında, Yingli Solar panellerinin ürettiği enerji yılda yaklaşık 6.8 milyon tonluk karbon salımına engel olacağı hesaplanıyor. Bu da her yıl 340 milyondan fazla ağaç dikmeye eşdeğerdir.