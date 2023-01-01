Zorlu Enerji

Karbon emisyonunda ilklere imza atıyor

Zorlu Enerji Grup Genel Müdürü Sinan Ak, gruplarının gelecekte en önemli tehlike olan karbon emisyonunda ‘ilklere imza attığını’ belirterek, “Düşük karbonlu ekonomiye geçişte karşı karşıya olunan risk ve fırsatları, geleceğe yönelik stratejilere dönüştürebilmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Sinan Ak, Zorlu Enerji Grup olarak İstanbul Karbon Zirvesi’ni destekleyerek, iklim değişikliği ile mücadelelerini bir adım daha ileriye taşıdıklarına dikkat çekti ve uluslararası düzeyde ülkelerin alacağı yükümlülükler, karbon piyasalarına etkileri, enerji kullanımının ilgili sektörlere yansıması ve bu bağlamdan hareketle en düşük maliyetli sera gazı azaltım sistemlerinin tartışılacağı İstanbul Karbon Zirvesi’nde sorunların çözümü için önemli adımlar atılacağına inandıklarını vurguladı.