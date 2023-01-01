Zorlu Enerji, “sürdürülebilir”

Atıkların yüzde 39’u geri geri kazanıldı...





Zorlu Enerji Grubu, enerji sektöründe GRI A seviyesinde hazırlanan ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Raporla ilgili, Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bizim için çok önemli.

- “Doğrudan CO2 emisyonları yüzde 11, dolaylı CO2 emisyonları ise yüzde 3 azaltıldı.

- “Su tüketimi yüzde 9 azaltıldı.

- “Atıkların yüzde 39’u geri geri kazanıldı.

- “Tesislerin bulunduğu yörelerdeki yerel istihdam oranı yüzde 75’e ulaştı.

- “Gruptaki kadın istihdam oranı yüzde 17’ye ulaştı.

- “Çalışanlara 16.500 saat İSG ve bireysel gelişim eğitimi sağlandı.

- “Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi” 75 bin çocuğa ulaştı.

- “Bir Rüzgâr Santrali ve bir Jeotermal Santralimiz yılın en verimli yenilenebilir enerji tesisi kategorisinde ödül kazandı.