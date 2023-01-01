Zorlu Enerji, “sürdürülebilir”
Atıkların yüzde 39’u geri geri kazanıldı...
Zorlu Enerji Grubu, enerji sektöründe GRI A seviyesinde hazırlanan ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Raporla ilgili, Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bizim için çok önemli.
- “Doğrudan CO2 emisyonları yüzde 11, dolaylı CO2 emisyonları ise yüzde 3 azaltıldı.
- “Su tüketimi yüzde 9 azaltıldı.
- “Atıkların yüzde 39’u geri geri kazanıldı.
- “Tesislerin bulunduğu yörelerdeki yerel istihdam oranı yüzde 75’e ulaştı.
- “Gruptaki kadın istihdam oranı yüzde 17’ye ulaştı.
- “Çalışanlara 16.500 saat İSG ve bireysel gelişim eğitimi sağlandı.
- “Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi” 75 bin çocuğa ulaştı.
- “Bir Rüzgâr Santrali ve bir Jeotermal Santralimiz yılın en verimli yenilenebilir enerji tesisi kategorisinde ödül kazandı.