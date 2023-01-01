Zorlu Enerji’nin sosyal yatırımı

GRI A seviyesinde hazırlanan ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı.





Zorlu Enerji Grubu, enerji sektöründe GRI A seviyesinde hazırlanan ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Rapora göre Grup, 5 yıllık sürede geliştirilen çevre koruma, atık geri kazanım, ağaçlandırma, çevresel ve sosyal amaçlı projelere yaklaşık 3 milyon TL yatırım yaptı.Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, ikincisini yayınladıkları raporda, “doğru enerji” anlayışıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, “Dünya ve Türkiye açısından kilit noktada bulunan enerji sektörünün aktif oyuncularından biriyiz. Hem ülkemizin hem de Grubumuzun büyüme hedeflerine önemli etkisi olacak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi, emniyetli ve güvenli enerji arzı, öncelikli konularımızın başında yer alıyor” dedi.