FİNANS: 2014 yılında nabzı en çok ilgi uyandıracak sektör

“ABD Merkez Bankası’nın varlık alımlarını durdurması 2014 yılını KRİTİK, finans sektörünü ise ÖNEMLİ bir konuma taşıdı. Türk finans sektörünün ana direği BANKACILIK, güçlü yapısı ile 2014 yılının dalgaları üzerinde başarıyla yüzebilecek mi?

”Türkiye ekonomisi 2014 yılına küçümsenmeyecek bir özgüvenle girdi. Sektörler bu yılın muhtemel risklerini bilerek veya tahmin ederek planlarını yaptılar. Farklı olarak 2014 yılına Finans Sektörü, özel bazı hassasiyetlerle girdi. Çünkü finans sekörümüzün hareket alanını dünya finans sektöründe ortaya çıkan ve çıkacak olan gelişmeler belirliyor. Başta Bankacılık Sektörü olmak üzere tüm Finans Sektörü, gelişmelerin seyrine göre esnek planlara sahip. Ayrıca Merkez Bankası’nın 28 Ocak Kararları faizleri beklentilerin üzerine çıkardı. Bu yeni durumda beklentiler ve öngörüler nedir diye baktık, ulaştığımız sonuçları okurlarımızla paylaşıyoruz:



BANKACILIK



Bankacılık sektörü 2013 yılını, yan sayfadaki tablonun gösterdiği sonuçlarla tamamladı. Sektör 2014 yılına, küresel ekonomideki belirsizliklerden kaynaklanan riskler ve baskılar altında giriyor. Dolayısıyla sektör 2014 yılı beklentilerini, Orta Vadeli Program Çerçevesi’nde ve küresel finans durumuna göre şekillendiriyor.

Küresel finans durumu, özetin özeti şöyle: Dünya ekonomisinde yeni bir düzenleme dönemi [(re)regulasyon] başlıyor ve bu da özellikle bankalar üzerinden yapılıyor. Bankacılar buna yapısal kırılma (structural break) diyor. Bizim buradan “FED kararları” ve “AB Bankalar Birliğinin kurulması” gibi gördüğümüz ve tartıştığımız şey bu “yeni dönem”dir. Bu “yeni dönem” kesin bildiğimiz şey; Türkiye’de ve gelişmekte olan ülkelerde piyasa etkinliklerinin baskılanacağı müdahaleci bir dönem olacağıdır.

2014’ün başındayken Türkiye ekonomisinin en güçlü yanı Bankacılığıdır. O halde günümüzün en önemli sorusu, 2014 yılında Bankacılık sektörünü nelerin beklediğidir.

Bu sorunun yanıtını dışarıdaki ve içerideki gelişmeler birlikte belirleyecektir. FED'in parasal çıkış stratejisinin yarattığı belirsizlik Türkiye’ye nasıl yansıyacak? İçeride, ekonomik büyüme kompozisyonunun dengelenmesi amacıyla alınan önlemlerin Bankacılık üzerindeki etkileri ne yönde olacak? Bankacılık Sektöründe karlılık ve büyüme trendlerinde bir sapma ihtimali var mıdır?



2014’te Bankacılık sektörünün riskleri

Kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerinde, destek ve taşıt kredilerinde taksit sayısına sınırlandırma ve taşıt kredileri için minimum peşinat şartı gibi önlemler getirildi. Artan fonlama maliyetleri ve sektöre getirilen düzenlemelerin yaratacağı baskıdan dolayı 2014’ün zor geçmesi bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bankacılık sekörünün 2014 yılına şöyle bakıyor:

- Artan faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’deki bankalar 2014’te baskı altında kalabilecek, ancak bu nedenlerle kar marjları azalan bankaların güçlü sermaye ve fonlama yapıları sayesinde sektör görünümü istikrarlı olacak.

- Potansiyel faiz ve kur şokları bankalar üzerinde en büyük risk...

- Faizlerde yukarı yönlü trendin devam etmesi halinde sektörün net faiz marjında geçici süreyle bir daralma ve dolayısıyla karlılığında bir düşüş riski var.

- Türk bankaları için öne çıkan iki zorluk; yeni faiz oranı seviyelerine ve yeni düzenleme ortamına adapte olmak...

- Türk bankalarının 2014 yılında kazançları, kredili mevduat hesapları ve ticari kredi kartlarında faiz oranlarının sınırlandırılmasından, kredi kartlarında genel karşılıklar ve risk ağırlıklarının artırılmasından, tüketici kredilerinde taksit sayılarının sınırlandırılmasından ve ücret ve komisyonlarda potansiyel sınırlamalar dahil olmak üzere yeni düzenlemelerden de etkilenecek.



İçeriden bakılınca bankacılık sektörünün 2014 yılı şöyle görünmektedir:

- Bankaların karlılığında ve büyüme hızında belli oranlarda düşüşler olacaktır.

- 2014 yılında nispeten daha düşük bir kredi büyümesi beklenmelidir.

- Bankacılık sektörünün yurtdışından kaynak temin etmesi eskisi kadar kolay olmayacaktır.

- BDDK’nın kredilere ve kredi kartlarına getirdiği düzenlemeler marjların daralmasına ve sektörde karlılığın gerilemesine neden olacaktır.



Peki, bunlar olunca sonuç ne olacaktır?

Ezici görüş şöyledir: Türk bankacılık sektörü bu etkileri bertaraf edebilecek dinamiklere sahiptir. Orta vadede bankalarımız, sağlam özkaynakları ve bilanço yapıları, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş teknolojik altyapıları ve başarılı yönetim stratejileri sayesinde kârlılıktaki istikarına devam edecektir.



Faiz meselesi

Bankacılık sektörünün atar damarı “faiz”lerdir. 2014 yılında faizlerin nasıl seyredeceği belirleyici olacaktır. Ancak şöyle bir yeni durum var: Son 40 yılda dünya ekonomisini, finansal açıklığın karşı konulamaz bir trend olduğu inancı yönetti. Bu inançla bütün ülkeler kapılarını sermaye akımlarına ardına kadar açtılar. Serbest sermaye akımı herhangi bir ülkenin kendi politika faizini bağımsız belirlemesi imkanını yoketti. Bazı ülkeler sermaye akımını doğrudan veya dolaylı kontrol etmek istediler, etkili olmadı. Çünkü sözkonusu olan, küresel finansal çevrimdi.

Bu nedenle FED’in 2014 ile birlikte başlattığı varlık alımlarını azaltma politikası bir “faiz kırılması”na yol açabilirdi. Ancak FED bu politikasını, kısa vadeli faiz beklentilerini de yöneterek uygulamaya soktu. Bu nedenle Türkiye’de bankacılık sektörü 2014 yılında faiz trendinde bir kırılma riski olacağı beklentisinden uzaklaştığı gibi, 2014’ün ikinci yarısında net faiz marjlarının daha iyi olacağı beklentisi bile oluştu.



Diğer öngörüler

Bankacılık sektörümüzün neredeyse şöyle bir ortak görüşü var: 2014 yılında bireysel kredilerin toplam krediler içerisindeki payı azalacak, reel sektör kredileri daha yüksek pay alacak. Sektörün 2014 yılında özellikle KOBİ kredilerinde yoğun bir rekabet yaşaması muhtemel görünüyor. İhracata dönük krediler ile proje kredilerinde de bir ivmelenme bekleniyor.

Böyle bir gelişme sektör tarafından olumlu bulunuyor; “Bankacılık ile reel sektör aynı gemide olmalı. Batarsa ikisi de birlikte batmalı” deniyor.

Geleceğe yönelik faiz beklentileri FED tarafından iyi yönetildiği sürece gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımlarının tekrar canlanacağı görüşü hakim. Bankaların yurt dışı finansman kaynaklarına erişiminde hiçbir sorun görünmüyor.



LEASING ve FAKTORİNG



Türkiye Finans Sektörünün önemli aktörlerinden biri haline gelen LEASİNG ve FAKTORİNG’in durumunu ve 2014 yılı beklentilerini, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger’e sorduk. 32 finansal kiralama şirketi ve 76 adet faktoring şirketinin bulunduğu sektörde Özger’in verdiği bilgilere göre durum şöyle:

2013 üçüncü çeyrek verilerine göre finansal kiralama sektöründe işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik bir artışla 5 milyar dolar gerçekleşti. 2013 toplamı ise tahminen 7 milyar dolar oldu.

Yıllık büyüme oranı ise tahminen yüzde 31 olarak hesaplanıyor.

Özger, faktoring sektörünü ise Eylül 2013 itibarıyla şöyle resmetti: “Toplam aktif büyüklüğünde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 20 milyar TL’ye, işlem hacminde ise 68 milyar TL ciroya ulaşıldı ve reel sektöre 18.4 milyar TL kaynak yaratıldı. 2013 yılı başında yıl sonu için işlem hacmi beklentisi 90 milyar TL idi, faktoring sektörünün beklentilerinin üzerinde büyüme göstermesiyle beklenti yıl sonu için yaklaşık 100 milyar TL işlem hacmi ve 22 milyar TL aktif büyüklüğü olarak revize edildi.”

2014 yılının genel ekonomik konjonktürde zor bir yıl olacağını belirten Özger şu tahminleri yaptı: “2014 yılına ilişkin finansal kiralama sektörü işlem hacmi tahminimiz 8.8 milyar dolardır. Bu da 2013 yılı işlem hacmine oranla yüzde 25 artış olması anlamına gelmektedir.

Faktoringte ise 2014 yılında büyüme oranımızı yüzde 15 olarak öngörüyoruz. Böylece işlem hacmimiz 110-115 milyar TL civarında olacağını tahmin ediyoruz.”



Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, 2014 yılında banka dışı finansal sektörün toplam ekonomideki payının arttırılması ve Türkiye’de finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönünde aktif bir kurumsal faaliyet yürüteceklerini belirtti. Özger şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Batı Avrupa ihracatına ilave olarak doğusundaki gelişmekte olan ülkelere ve Afrika’ya ihracatı artma trendi içinde. İhracat faktoringinde Çin’den sonra ikinci ülke olarak burada da hedefimiz Doğu’da da faktoring işlemlerinin artması. Türkiye’nin bu bölgelere olan ihracatını faktoringle güvence altına alarak KOBİ’lerimizin alternatif pazar arayışlarına çözüm sunabilmeyi istiyoruz. Dünya faktoring hacmi istatistiklerinde görüldüğü üzere bizim doğumuzda Çin’e kadar olan bölgede faktoring sektörü çok fazla uygulama alanı bulamıyor. Türkiye, sadece coğrafi konumu dolayısıyla değil; faktoring geçmişi, yasal mevzuat yapısı, mevcut faktoring uygulamaları açısından da dünya faktoring sektöründe Batı’nın kullandığı finansman modellemelerinin gelişmekte olan Doğu ülkeleri ile paylaşılmasında bir köprü vazifesi üstleneceğine inanıyoruz.”

Özger, TİM ve Türk Eximbank ile yapılacak işbirlikleri ile İhracat faktoringinde de Çin’den sonra ikinci ülke olarak hedeflerinin Türkiye’nin tüm bölgelere olan ihracatını faktoringle güvence altına alarak KOBİ’lerin alternatif pazar arayışlarına çözüm sunabilmeyi istediklerini açıklıyor.

2012 yılsonunda faktoring sektörünün Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 5.6’sına aracılık ettğini hatırlatan Özger, şu bilgileri veriyor: “Dünya faktoring cirosu ise 2012’de yaklaşık 2.8 trilyon dolara ulaştı. 1993 yılında 44 ülke içinde yirmi dördüncü olan Türkiye, 2012 yılsonunda 77.3 milyar TL ciro ile 70 ülke içinde on beşinci, Avrupa’da ise onuncu sırada yer aldı.”

Son bir yılda Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Yasası, Sermaye Piyasası Yasası ve sektör yasasının her yönüyle çok kapsamlı bir şekilde hazırlanıp birçok yeni uygulamayı da beraberinde getirerek hayata geçirildiğini hatırlatan Özger, “Bunlar bankacılık dışı finansal kesime olumlu katkı yaptı. Ancak kimi adımların da atılması gerekiyor. Bankacılık Kanunu’nun 53. Maddesi’nde usulleri Kurum (BDDK) tarafından belirlenen ayrılan karşılıkların, ilgili hesap dönemi içerisinde kurumlar vergisi matrahından düşüleceği açıkça belirtilmekte olup finansal kuruluşlar arasında yeknesaklığı teminen aynı hükmün faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerine de uygulanması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yapıyor. Özger, sektörün gelişimi açısından yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri veriyor: “Bununla beraber, bankalar ile faktoring ve finansman şirketlerinin demirbaş ve duran varlık satışlarına ilişkin KDV ve BSMV uygulama farklılıklarının giderilmesi ve bu finansal kuruluşların bankalarda olduğu gibi her türlü işlemde BSMV mükellefi olarak sayılması gerektiğine inanıyoruz.



Yine 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde bankaların ve sigorta şirketlerinin adres bilgileri paylaşımından yararlandığı gibi finasal kuruluşların da bu paylaşımdan faydalanması işin doğası gereğidir. Öte yandan KDVK’nun 30. maddesinin “a” bendinin satıp geri kiralama işlemleri için uygulanmayacağına ilişkin değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer bir husus olarak; konusu taşınmaz olan satıp geri kiralama işlemlerinde ‘menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır’ hükmü nedeniyle inşaat şirketleri ve sahip oldukları binadan kira geliri elde eden şirketler; satıp geri kiralama işlemleri için getirilen Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanamıyorlar. Bu nedenle ilgili hüküm finansal kiralama şirketlerine yapılan devirden muaf tutulmalıdır.



Bir başka önemli konu ise Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde finansal kiralama ile edinilmiş araçların özmal olarak kabul edilmemesidir. Bu konuya da çözüm getirilmesi gerekiyor.

Diğer bir beklentimiz ise, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak OSB'lerdeki yatırımların finansal kiralama ile finanse edilebilmesinin sağlanmasıdır.

Son olarak; konusu taşınmaz olan finansal kiralama işlemlerinde sözleşme sonunda kiracıya yapılan devrin alım ve satım harcından istisna tutulması gerekliliğinin belirtilmesi gerekiyor.”



Akbank sektörün üzerinde büyümeye odaklı



Türkiye'de ekonomik göstergelere baktığımızda KOBİ'lerin önemi açıkça ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Toplam istihdamın yüzde 76’sı, ihracatın yüzde 62’si ve katma değerin yüzde 53’ü KOBİ’lerce sağlanıyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Biz de Akbank olarak “KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü” felsefesiyle hareket ediyoruz ve tüm çalışmalarımızı uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yürütüyoruz” diyor. Oğuz, KOBİ’leri iş ortağı olarak gördüklerini belirterek, KOBİ’ler için çeşitli projeler üreterek, KOBİ Bankacılığı’ndaki alışılagelmiş iş yapma biçimini değiştirdiklerini aktarıyor.

Oğuz, şu bilgileri veriyor: “KOBİ Bankacılığı yoğun rekabet ve hizmette benzerliklerin yaşandığı bir alan. Müşteri nezdinde farklılaşmak için iyi ilişkiler oluşturmaya önem veriyoruz. Proaktif olarak müşterinin ihtiyaçlarını önceden görerek onlara doğru ürün sunabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerini iyi anlamak gerekiyor. KOBİ’nin sektöründeki nakit akışını, kârlılığını, kendi dinamiklerini anladığınız zaman, ilgili sektöre ve o sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun hizmet ve ürün paketleri sunmak çok daha verimli oluyor.”

Bülent Oğuz, bu kapsamda, şu ana kadar farklı sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları 20’ye yakın paket ile de KOBİ’lere desteklerini sürdürdüklerini aktardı.

Yenilikçi yeni çözümler

BDDK verilerine göre, Eylül 2013 itibarıyla KOBİ’lere kullandırılan TL nakit kredi tutarı ilk 9 ayda yüzde 26 artış ile 210 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Akbank KOBİ Bankacılığı’nın TL nakdi kredi tutarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 38 artış gösterdi. Bülent Oğuz, hedeflerini şöyle anlatıyor: “2014 yılında da KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için varolan kredi ürünlerimize yenilerini katacağız ve uygun koşullarla sunacağımız fonlarla desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Diğer taraftan KOBİ’lerimize finansman desteği sağlamanın yanısıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak, büyümesine katkısı olacak, işlerinde uygulayabilecekleri yenilikçi uygulamalarla onları destekleyecek yeni çözümler de üretmeyi sürdüreceğiz.”

İhracat yapan KOBİ’lere sunulan desteklere ilişkin de bilgi veren Oğuz, ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların, finansal sistemin istikrarı için genel ekonomik görünüm ve günün şartlarına bağlı olarak düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Özellikle ihracatçıya ve KOBİ'ye pozitif ayrımcılık için adımlar atılıyor. Cari açık hassasiyeti nedeniyle tüketimi değil yatırımı ve istihdamı artırıcı kredilere daha fazla destek veriliyor. Bu düzenlemeleri finans sektörünün sağlıklı büyümesini sürdürmeye ve ekonomimizi çalkantılara karşı korumaya yönelik olumlu uygulamalar olarak değerlendiriyoruz. ”Finans piyasasındaki hareketliğin sahaya etkisine de değinen Oğuz şunları ifade etti: “Firmaların satış hacimlerini, üretim kapasitelerini artırmak veya yurtdışına açılmak gibi amaçlarla işletme sermayesi ve daha uzun vadeli yatırımlarda bulunmak amacıyla kredi kullanmaya devam ettiklerini gözlemliyoruz.”

TEB’te KOBİ kredileri yüzde 49



TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, 2013 yılında da KOBİ’lere finansal ürünlerin yanı sıra IFC tarafından tüm dünyaya örnek gösterilen Danışman Banka anlayışıyla sundukları finansal olmayan ürünlerle destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Bir yandan 2013 yılında IFC ile birlikte ülke ülke gezerek birçok bankaya ‘KOBİ Bankacılığı nasıl yapılır’ı anlatırken bir yandan da verimlilikten ihracata kadar birçok alanda KOBİ’lerin yeni başarı hikayeleri yazmalarına katkı sağlamayı sürdürdüklerini aktaran Boz, KOBİ’lerle birlikte kendilerinin de büyüdüğünü söyledi.

KOBİ’lerin ‘Danışman Banka’sı

BDDK verilerine göre, 2013 yılında ilk 11 ayda KOBİ kredileri yüzde 31.7 büyüyerek 263 milyar TL seviyesine yükseldi. Bir önceki yıl KOBİ kredilerinin toplam kredilerdeki payı yüzde 25 iken şu anda yüzde 26 seviyesinde. Bankacılık sektörü, ekonominin temel dinamiklerinden olan KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor. TEB, sektöre paralel bir büyüme gösteriyor. Boz, şu bilgileri veriyor; “Kasım 2013 itibarıyla, nakit kredilerinde yüzde 6.1 pazar payına sahibiz. Toplam kredilerimizin içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 49 ile sektör ortalaması olan yüzde 26’nın oldukça üzerinde seyrediyor. KOBİ gayri nakit kredi pazar payımız ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Bizi sektörde ayrıştıran KOBİ’lerin ‘Danışman Bankası’ olma yaklaşımımız çerçevesinde sunduğumuz tam destekle yine KOBİ Bankacılığı alanında sektörün üzerinde büyüme yakalayarak pazar payımızı artırmaya devam edeceğimize inanıyoruz.”

TEB Kasım sonu itibarıyla, altın kredilerinde yüzde 37 pazar payı ile sektör liderliğini elinde bulunduruyor. Boz, Türkiye’deki her dört kuyumcudan biriyle çalıştıklarını, altın tarafında 18 yıllık önemli bir geçmişleri olduğunu paylaşıyor.

Girişim Bankacılığı TEB’in farklılığı

TEB, 2013 yılında, KOBİ Bankacılığı çatısı altında Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı hareketini hayata geçirdi. TEB Girişim Bankacılığı ile parlak iş fikirlerini ekonomiye kazandırıyor. Boz, “Amacımız geleceğin KOBİ’lerini yaratmak. Bir şirketin başlangıcından büyümesine kadar her evresinde onların yanında olmak istiyoruz. TEB Girişim Bankacılığı kapsamında, KOBİ’lere sunduğumuz finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetleri girişimcilere özel olarak sil baştan kurguladık” diyor. Boz, Girişim Bankacılığı ile 10 ayda yaklaşık 3 bin girişimciye 800 saat eğitim verdiklerini, yine 200 girişimcinin yaklaşık 400 saat danışmanlık hizmeti aldığını açıklıyor. Boz, “TEB Girişim Evi’nin kapılarını ‘İş fikrim var’ diyen herkese ücretsiz olarak açtık. Bu çatı altında onlara sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekle kalmadık; 273 projeyi dinledik. 31 projeye Girişim Evi’nde bulunan Kuluçka Merkezi’mizin olanaklarını seferber ettik” diye konuşuyor.

2014 KOBİ’lerin yılı olacak

BDDK verilerine göre 2006 yılından bugüne KOBİ kredileri yaklaşık 4.5 kat büyüdü. Üstelik bu büyüme sağlıklı bir büyüme olup takipteki KOBİ kredilerinin oranı da bu dönemde yüzde 3.5’ten yüzde 3’e geriledi. Boz, ancak KOBİ’lerin kredilerden aldığı payın, ekonomiden aldığı paya göre kıyaslandığında bankacılık için daha büyük potansiyelin olduğunu söylüyor. Bu nedenle, 2014 yılının KOBİ Bankacılığı için rekabetin yoğunlaştığı bir yıl olacağını öngören Boz, “Makro ekonomik politikaların, teşvik sisteminin ve regülasyon değişikliklerinin KOBİ’ler lehine sağladığı avantajlar nedeniyle KOBİ Bankacılığı’nın önümüzdeki yıl büyümeye devam etmesini bekliyoruz” diyor.

Fibabanka büyüme çizgisini yükseltiyor

Fibabanka Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Emre Ergun, 2013 yılının KOBİ’de hızlı büyümeye tanıklık ettikleri bir yıl olduğunu, Fibabanka için yeni bir işkolu olmasına rağmen çok sağlıklı bir büyüme dönemi geçirdikleri aktardı. Ergun, müşteri sayısını 2013 yılında 5 katına çıkardıklarını ve toplam KOBİ kredi hacmini ise yaklaşık yüzde 72 oranında arttırarak 1.4 milyar TL’ye ulaştırdıklarını paylaştı. Ergun şöyle konuştu: “Farklı sektörlere yönelik hazırlanmış özel paketler sayesinde KOBİ segmentinde bulunan mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarına sunduğumuz alternatif çözümleri artırdık. Bu bağlamda, “Esnaf Paketi”, Akdeniz ve Ege Bölgesi KOBİ’lerimize yönelik “Turizm Paketi” ve “İhracatçı Paketi”ni müşterilerimizin hizmetine sunduk.”

2012 yıl sonu 28 olan şube sayılarını 34 şube açarak 62’ye yükselttiklerinin altını çizen Ergun, 100’e yakın tecrübeli KOBİ portföy yöneticisini ekibe dahil ettiklerini, KOBİ Internet Bankacılığı’ndaki altyapısını kapsamlı bir projenin ardından yenilediklerini duyurdu. Ergun, “Bu çerçevede müşterilerimizin; çek ve senet işlemlerini, para transferlerini, yatırım ve daha bir çok finansal işlemlerini daha kolay ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağladık. 2014 yılında ise büyüme ivmemizi koruyarak KOBİ bankacılığı müşteri ve kredi hacmini sektörden daha hızlı büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Hızlı hizmet stratejisi

2014 yılında yürütecekleri çalışmalar hakkında Emre Ergun şu bilgileri verdi: “Hızlı hizmet stratejimiz 2014 yılında da Fibabanka’yı diğer bankalardan rekabette olumlu ayrıştıracak en önemli özelliğimiz olmaya devam edecek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp onlara uygun finansal çözümleri hızlı ve ulaşılabilir yollardan sunmayı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede, teknoloji ile hız konusundaki hedeflerimizi desteklemek arzusundayız. ‘Web’den Hızlı KOBİ Kredi Başvurusu’ ürünümüzü hayata geçirerek bu konuda yeni bir adım attık. Bankamızın sunduğu kredi imkanlarından faydalanmak isteyen KOBİ müşterilerimiz, Bankamız internet sitesinde yer alan bu kanal sayesinde sadece TCKN ya da VKN ile hızlı kredi başvurularını yapabilecek ve kısa sürede kredi başvurularına cevap alabilecekler.”

Turizm, ihracat ve tıp

2014 yılında bankaları için lokomotif sektörlerin; turizm, ihracat ve tıp olacağını dile getiren Ergun, “2013 yılında bu sektörlere yönelik hazırladığımız sektörel paketlere 2014 yılında da hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Bu yıl yeni bir “Tıp Paketi”’ni hayata geçireceğiz. Mevcut paketlerimizi, müşterilerimizin ve sektörün değişen ihtiyaçlarına göre geliştirerek farklı sektörlere yönelik yeni paketler lanse ederek rekabette farklılaşmaya devam edeceğiz. 2014 yılı ilk çeyrek dönemde, POS ürünümüzün de lansmanıyla birlikte ürün yelpazemizi tamamlamış oluyoruz” açıklamasını yapıyor.

2014 “İhracatçı Paketi”

Ergun, genç ve inovatif bir banka olarak sektör dinamiklerine ayak uydurmak adına özellikle ihracat yaparak Türkiye’ye döviz kazandıran ve dış ticaret dengesinde önemi tartışmasız konumdaki firmalara özel bir hizmet sunacaklarını duyuruyor. Ergun, “2013 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz “İhracatçı Paketi” ile Fiba Grubu bünyesinde bankalarımızın bulunduğu Rusya, Romanya ve Ukrayna’ya ihracat yapan işletmeleri hedef kitle olarak aldık. Bu üç ülkeye ihracat yapan müşterimize yönelik servislerimizle, dış ticaretin yüzde 10’una denk gelen bir hacime hizmet ediyor olacağız. Dış ticaretin iki bacağında da aktif olarak müşterilerimizin işlerimlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak istiyoruz” bilgisini veriyor.

Ergun, yine bu kapsamda, ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmaların faydalanabileceği temel bilgiler başta olmak üzere ihracat özelinde tüm bilgi eksikliklerini giderebilecekleri web sayfasını da içeren bir paket tasarladıklarını anlatıyor.



Garanti Bankası’nın 2013 net karı 3 milyar 5 milyon 560 bin TL oldu



Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, 2013 yılındaki net kârı 3 milyar 5 milyon 560 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 196 milyar 896 milyon 208 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 151 milyar 812 milyon 338 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermaye kârlılığı yüzde 13.7, aktif kârlılığı ise yüzde 1.7 seviyesinde gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Garanti bugün Türkiye’nin tüm illerinde müşterilerinin yanında. 2013 yılında nette açtığımız 65 şubeyle, yıllar önce koyduğumuz 1.000 şube hedefimizi aştık. Şube bankacılığının yanı sıra iGaranti ile dijital bankacılıktaki liderliğimizi yeni bir boyuta taşıdık. Garanti müşterisi olsun olmasın herkesin kullanabildiği, hayatlarının içine entegre olmuş bir bankacılık deneyimi sunuyoruz” dedi. Garanti’nin her kanaldan, anında, rahatça ulaşılabilirliği ön planda tutarak hizmet verdiğini ve yatırımlarına kesintisiz devam ettiğini belirten Özen, “Müşteri memnuniyeti odaklı iş modelimiz ve çözüm ortağı olma arzumuzla, her an müşterilerimizin yanındayız. 2013’te müşterilerimizin bize duyduğu güvenle, TL mevduatta sektörün üzerinde büyüdük” diye konuştu.

Garanti’ye yabancı banka ve yatırımcıların da yüksek güven duyduğuna değinen Özen, şu bilgileri verdi: “Yılın son çeyreğinde, uluslararası piyasalardaki en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı borçlanma işlemine imza attık. 21 yıl vadeli 1.1 milyar ABD Doları tutarındaki havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemiyle, bu güven bir kez daha kanıtlandı. Ayrıca, yıl içinde kurduğumuz, farklı vade ve para cinslerinde bono ihraçları gerçekleştirmemizi sağlayan MTN adlı borçlanma programı kapsamında, toplam 1.4 milyar ABD Doları tutarında yurtdışı kaynak yarattık. Böylece, Türkiye’den yapılan MTN ihraçlarında yüzde 47 pazar payına ulaştık. Aynı dönemde sendikasyon kredimiz ise rekor taleple 1.2 milyar ABD Doları olarak yenilendi. Garanti, likit bilanço yapısı, sağlam aktif kalitesi ve güçlü sermaye yapısıyla uluslararası banka ve yatırımcıların çalışmak istediği birinci banka olma konumunu sürdürüyor.” Konsolide finansal tablolarına göre ise Garanti, 221 milyar 482 milyon 286 bin TL aktif büyüklüğüne ulaştı. Garanti’nin mevduat büyüklüğü 119 milyar 209 milyon 227 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 163 milyar 65 milyon 134 bin TL destek sağladı. Bankanın 2013 yılındaki konsolide net kârı, 3 milyar 405 milyon 449 bin TL oldu. Özkaynak kârlılığı yüzde 15.2, aktif kârlılığı ise yüzde 1.7 seviyesinde gerçekleşti.



ING’nin araştırması: Türkiye krizde tasarruf edebildi



ING Bank tarafından IPSOS’a yaptırılan “Finansal Tutumluluk ve Borç Analizleri Araştırması”nın 2013 yılı sonuçları açıklandı. Avrupa’nın 13 ülkesinde (Türkiye, Romanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, İspanya) 13.000 kişiyi kapsayan araştırmada küresel finansal krizin tasarruf eğilimleri üzerindeki etkileri incelendi. Küresel krizin, tüm Avrupa’da tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını korumakta zorlandığını ortaya koyan araştırmada, Türkiye 2013 yılında diğer 12 ülkeye kıyasla tasarruflarda en az düşüş yaşanan ülke oldu. Sonuçlar bunun ekonomideki hızlı büyümeye bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Listenin en üst sırasında yer alan Türkiye’de tasarruflar bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında azaldı. 2013 yılında tasarruflar İngiltere’de yüzde 27, Almanya’da yüzde 30, Lüksemburg’da yüzde 31, Polonya’da yüzde 32, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 35, Belçika’da yüzde 37 ve Avusturya’da yüzde 38 oranında eridi. En çok tasarruf kaybına uğrayan ülkeler ise Fransa (yüzde 41), Hollanda (yüzde 41), Romanya (yüzde 45), İspanya (yüzde 48) ve İtalya (yüzde 58) şeklinde sıralanıyor.

ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun, küresel finansal krizin Avrupa’nın pek çok ülkesinde tasarruflara ağır darbe vurduğuna dikkat çekerek, “Araştırma gösteriyor ki, kriz döneminde tasarruf ve borçlanma dengesi önemli ölçüde yara aldı. Türkiye bu krizden şu ana kadar nispeten daha az etkilenmiş görünmekle birlikte gerek borçlanma gerekse tasarruf tarafında gözle görülür kayıplar söz konusu. Tüketicinin harcamalarına daha fazla özen gösterdiği ve borçlanmaya daha çekimser yaklaştığı bu gibi dönemlerde sorumlu bankacılık uygulamalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor” diye konuştu. Araştırma sonuçları, küresel finansal krizin, 2014 ve sonrasında da Avrupa genelinde tüketicilerin borçlanma ve harcama davranışları üzerindeki etkisinin devam edeceğini gösteriyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 69’unun borçlanmaya daha tereddütlü yaklaştıkları gözlenirken yüzde 64’lük kesim ise harcamalarında kesintiye gittiğini belirtiyor. Borçlanma konusunda en çekimser tüketici kesiminin ise İspanya, İtalya ve Romanya’da oldukları dikkat çekiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de tüketicilerin borç dağılımında yüzde 56 ile kredi kartları geliyor.



TSKB’ye, İslam Kalkınma Bankası’ndan kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), İslam Kalkınma Bankası ile 30 Aralık 2013 tarihinde ‘Kısıtlı Mudaraba’ anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile TSKB, İslam Kalkınma Bankası’ndan 220 milyon dolar tutarında finansman temin etti.

TSKB ve İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanan anlaşma T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle hayata geçirildi. İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan finansman, Türkiye genelinde özel sektör firmalarının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve/veya enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirecekleri yatırımların desteklenmesinde kullanılacak. Anlaşma hakkında TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın “TSKB olarak bugüne kadar finansman desteği verdiğimiz 100’e yakın yenilenebilir enerji, 60’a yakın enerji verimliliği projesi ile her iki alanda da önemli bir deneyime sahibiz. İslam Kalkınma Bankası’ndan sağladığımız bu finansman ile ülkemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya ve sanayi tesislerinin enerji yoğunluğunu azaltmaya dönük yatırımları desteklemeye 2014 yılında da devam edeceğiz” dedi.



İş Bankası, KOBİ’de iddialı



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, Eylül 2013 itibarıyla bilançolarının yüzde 64.6’sının krediden, toplam kredilerin ise yüzde 72.2’sinin ticari krediden oluştuğunu söyledi. İnce, “Sektördeki ticari kredi oranının yüzde 67.7 olduğu dikkate alındığında ortalamanın üstündeki konumumuz, ticaret hayatına verdiğimiz kesintisiz desteğin açık bir göstergesidir” dedi.

Bu dönem devreye sokulan sıkılaştırıcı para politikası uygulaması çerçevesinde artan faiz oranları ve son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde ticari kredi talebinde daralma yaşandığını altını çizen İnce; “Bunun neticesinde 2014 Ocak ayı itibarıyla ticari kredi büyümesinde yavaşlama gözlenmiştir. İhracat yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de alınan kararlar ve uygulamalardan etkilenebilecektir” ifadesini kullandı. KOBİ’lere kullandırılan nakdi krediler ile ihracat kredilerinin genel karşılık oranlarında yapılmış olan iyileştirme yanı sıra, sermaye yeterliliğinin ölçülmesi kapsamında risk ağırlıklı tutar hesaplamalarına konu perakende alacakların risk ağırlıklarının perakende alacaklar lehine düzenlenmiş olduğu dikkate alındığında, ihracat yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin söz konusu uygulamalardan daha sınırlı düzeyde etkilenmesini beklediklerini dile getiren İnce, KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. İnce, KOBİ’lere faaliyet gösterdikleri sektör, bölge ve dönemsellik unsurlarını da göz önünde bulundurarak çözüm önerileri sunduklarını açıkladı.

İş Bankası’nın ürün ve hizmetleri:

- Esnek Geri Ödemeli Taksitli Ticari Kredi

- Erken Kapama Özellikli Spot Kredi

- Sabit Faizli Rotatif (BCH) Kredi

- Kur Korumalı (opsiyonlu) Döviz Kredisi

- Dövize Endeksli Spot Kredi

- Türev Ürünler

- Rus Rublesi ve Çin Yuanı Cinsinden Kullandırılan

- Döviz Kredileri

- Eximbank Kaynaklı Krediler



Denizbank: Sberbank’ın desteğiyledaha hızlı



DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, Türkiye’de KOBİ’lerin tüm ticari nitelikli kredi pastasından aldığı payın yüzde 25 olduğunu, sektörde ticari ve kurumsal kredilerin yüzde 28.1 seviyesinde büyürken KOBİ kredilerindeki büyümenin yüzde 32.5 seviyesinde yeraldığını aktardı. Sun, “DenizBank olarak, 2013 Kasım sonu itibarıyla KOBİ’lerimize kullandırdığımız kredilerde, sektör ortalamasının üzerinde, yaklaşık yüzde 36 oranında büyümüş durumdayız; 2013 yılında Banka olarak KOBİ kredilerinde başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz” diyor.

Sun, Sberbank’tan alacakları destekle birlikte DenizBank olarak geçmiş yıllardaki hızlı büyümeyi önümüzdeki yıllarda da arttırarak devam ettirmeyi planladıklarını açıklıyor ve şu bilgileri veriyor: “2014 yılında, enerji, inşaat, altyapı, turizm, sağlık, belediyeler, spor kulüpleri ve eğitim başta olmak üzere pek çok sektörde yeni yatırım planları mevcut olup, DenizBank’ın stratejik sektörlerdeki öncü banka yaklaşımı, Sberbank’tan aldığı desteğin de etkisiyle artarak devam edecektir. KOBİ kredileri de önümüzdeki yıl özellikle tüketici kredilerinin alınan regülasyon önlemleri ile yavaşladığı bir ortamda DenizBank’ın odaklanacağı konulardan olacak.”

Denizbank, mevduatıyla büyüyecek

Sun, kredilerdeki bu hızlı büyümenin fonlama ile desteklenmesinin önem taşıdığının altını çiziyor. Zira sektörde 2008’de yüzde 80 olan kredi/mevduat oranı bugün yüzde 109’a çıkmış durumda. Sun’un dikkat çektiği nokta şu: “Mevduat fonlamasının önemi her geçen gün daha da artıyor. Biz DenizBank olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi ayağımız üzerinde durup temelde kendi mevduatımızla iş yapmaya devam edeceğiz. Bu amaca hizmet etmek için network ağımız büyümeye devam edecek. 2014’de 25 şube açıp 750 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 1200 kişilik büyüme ile 15.600 çalışana ulaşacağız. Mevduat fonlamamızı supranational ve diğer toptan finansmanlarla destekleyeceğiz.”

Sektörün geneline ilişkin değerlendirmeler yapan Gökhan Sun, sektör için 2014’ün yoğun rekabet baskısının yanında düşük karlılıkla ilerleyecek bir yıl olacağını belirterek, yetkili otoritelerin iç tüketimi kısmak adına aldıkları kararların direkt bankacılık sektörünü etkilediğini söyledi, “İhracat yapan KOBİ bu dönem ana hedef kitlenizde yer alıyor” dedi ve şu değerlendirmeyi ekledi: “Cari açığı azaltmak için atılan adımlardan birisi de kredi büyümesi üzerinden iç talebi azaltmak. 2012 yılında da olduğu gibi, kredi büyümesinin yüzde 30’lu seviyelerden yüzde 15’e indirilmesi amaçlanıyor. Bunun da tasarruf oranını arttırmak için özellikle tüketici kredileri üzerinden uygulanması öncelik kazanmış durumda. Kredi kartlarına taksit limiti, kredi kart limiti-gelir oranı, taşıt kredilerine getirilen peşinat oranı zorunluluğu gibi uygulamalar tüketici kredi artışını 2014 yılında, 2012’deki gibi, yüzde 15’lere yaklaştırması beklenebilir.”



Yapı Kredi Leasing: Sektörün öncüsü



Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, 2013 yılını leasing sektöründe 1 milyar doların üstünde yeni işlem hacmi ile kapattıklarını söyledi. Maraş, şu bilgileri verdi: “Bu da sektörde yaratılan yeni işlem hacminin yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Son üç yıl içerisinde kazandığımız müşteri sayısı ise 9 bin 500 civarında. Eylül sonu itibarıyla baktığımızda; 2013 yılında KOBİ segmentinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerin yaklaşık yüzde 73’ünün yeni kazanılan müşterilere yönelik olduğunu görüyoruz. Toplamda 10 bine yakın aktif işlemleri olan firmalara hizmet sunuyoruz. Hedefimiz bu rakamları daha da yukarılara çekmek.”

Yasanın avantajları büyük

2013 yılında çıkan yeni Leasing Yasası’nın sektöre, hem kendini tekrar hatırlatma, hem de mevcut yapısından daha farklı vade ve finansman yöntemleriyle pazar yaratma imkanı sunduğunu dile getiren Maraş, en önemli farklılığın ise ‘sat –geri kirala’ ile KDV oranlarında gelen avantajlar olduğunu anlattı. Maraş, gelişmenin etkisini şöyle detaylandırdı: “Yapılan iş makinesi ve ekipman yatırımlarının yüzde 50‘den fazlasında KDV avantajından yararlanıldığını düşünüyoruz. 2013 sonunda yüzde 1 KDV kapsamının genişletilmesi, KOBİ’ler tarafında maliyetin yüzde 17’ye varan oranda azalmasını sağlayacağından 2014 yılında da en önemli leasing avantajı olarak karşımıza çıkacak. Başta inşaat sektörü olmak üzere metal işleme, plastik, tekstil ve gıda sektörlerindeki firmalarımız burada oluşacak maliyet avantajı ile yenileme ve kapasite artırımına yönelik yatırımlar da gerçekleştirebilir. Bazı ürünlerde enerji verimliliği ve modernizasyon anlamında da ek yatırımlar olabilir.

“Toplamda sektörün bu avantajlar ile 2013‘e göre yüzde 15 civarı büyüme hedefini gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca KDV avantajlı işlerin ve ‘sat – geri kirala’ ürününün sektörün yüzde 60-65 bandındaki yeni işlem hacmini oluşturacağını tahmin ediyoruz. Diğer yandan ‘sat – geri kirala’ sayesinde firmalar bilançolarında yer alan makine parkı veya gayrimenkullerini leasing firmasına satarak orta ve uzun vadeli finansman imkanı oluşturabildiler.”

Maraş, sektörde 2013 yılında ‘sat– geri kirala’ ile yaklaşık 800 milyon dolarlık işlem yapıldığını tahmin ettiklerini, bunun da sektördeki toplam işlem hacminin yüzde 12‘sine denk geldiğini tahmin ettiklerini açıklıyor. Maraş, “Tüm bu başlıkların dışında, 2012‘de çıkan yasa ile birlikte “Faaliyet Kiralaması” süreci de başlamıştı. Bu noktada, firmalara daha uygun kira koşulları sunulabildiği gibi, farklı sektör ve ürün çeşitleriyle yatırımlarda leasing pay artışı sağlanabilir. Sektör lideri olarak bu alanda da önemli işler gerçekleştirdik” diye konuştu.



Yapı Kredi Leasing’ten iki başlıkta hizmet



Özgür Maraş, sektör lideri Yapı Kredi Leasing olarak özellikle 2 başlıkta daha ağırlıklı çalışmaya başlayacaklarına dikkat çekiyor. Birincisi firmaların hem bilanço yapılarını düzenleyen, hem de nakit finansmana ulaşmalarını sağlayacak ‘Sat – geri kirala’ ürününde sağlam ve akıllı bir şekilde yol almak. İkincisi ise birçok üretim makinesinde yeni yasa ile oluşan yüzde 1 KDV avantajını anlatarak özellikle KOBİ‘ler tarafında büyüme kaydetmek. Maraş, “Özellikle ülke ekonomisine ciddi katkıları, mevcut teşvik uygulamalarına ulaşımları ve döviz cinsi gelirleri olması sebebi ile ihracatçı firmalar doğal olarak leasing ürününü tercih ediyorlar. Özellikle tekstil, otomotiv yan sanayi gibi önemli sektörlerde yapılan yatırımlarda yer almak adına firmalara uygun koşullarda ödeme planları ile teklifler sunuyoruz” diyor.



İş Leasing: Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan kredi



İş Finansal Kiralama A.Ş. (İş Leasing), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan KOBİ yatırımlarının finansmanı için 5 yıl vadeli 30 milyon avro tutarında kredi sağladı. İş Leasing’in sağladığı bu kredi Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası tarafından Türkiye’de leasing sektörüne sağlanan ilk kredi olma özelliğini taşıyor. İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin temel taşı olan KOBİ’lerin yanında çözüm ortağı olarak yer almanın ve onlarla birlikte büyümeye devam etmenin stratejilerinin önemli unsuru olduğunu belirterek KOBİ’lere kullandırmaya yönelik benzer nitelikteki kaynakları sağlamaya devam edeceklerini iletti. Bolat yaygın hizmet ağını geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini, Türkiye geneline yayılmış şube ağlarına son olarak Trabzon, Çukurova, Konya şubelerini de eklediklerini ve yıl içerisinde şube sayılarını artırmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Ulusal Faktoring A.Ş.: 2014’de değişik bir strateji izleyecek



Türkiye’nin hızlı büyüyen faktoring kuruluşlarından Ulusal Faktoring A.Ş., 1999 yılında kuruldu. 2011 yılı Aralık ayında uluslararası yatırım şirketi PineBridge Eurasia Financial Investments yüzde 47 oranında Ulusal Faktoring’e ortak oldu. Hızlı büyüme sürecine giren Ulusal Faktoring A.Ş. 2012 yılında, İstanbul’da çok sayıda firmaya ulaşmak ve portföy dağılımını sağlamak için İkitelli ve Ümraniye şubelerini açtı. İlk bono ihracını Ekim 2012’de gerçekleştiren firma, bu konuda sektörün öncüleri arasında yer aldı. Aynı yıl derecelendirme kurulusu JCR tarafından sağlam finansal yapısı teyit edilen Ulusal Faktoring A.Ş. 2013 yılında sırasıyla İzmir, Topçular, Beylikdüzü, Antalya ve Gaziantep şubelerinin, 2014 senesinde ise Adana şubesinin açılması ile şube sayısını 10’a çıkardı.

Ulusal Faktoring’in alacaklarının yüzde 62’si KOBİ’lerden oluşuyor. Ulusal Faktoring’in cirosal gelişimini Genel Müdür Yardımcısı Feyza Güleryüz, şöyle anlatıyor: “Şirketin cirosu 2012 yılında 905 milyon TL’ye ulaştı. 2013 yılını 1 milyar 370 milyon TL ciro ile kapatan şirketimiz yüzde 51 oranında büyüdü. Net faktoring alacaklarımız 490 milyon TL’ye, brüt karımız 15 milyon TL’ye ulaştı. Eylül 2013 itibarıyla en büyük banka dışı faktoring şirketinin yüzde 5.2’lik sektör payına sahip olduğu Türk Faktoring Sektörü’nde, Ulusal Faktoring A.Ş. yüzde 2.5’lik sektör payıyla banka dışı faktoring şirketleri arasında 5. sıraya yerleşti.”

Faktoring için 2014 zor yıl olacak

Feyza Güleryüz, 2014 senesinin hem Türkiye için hem de faktoring sektörü için zor bir yıl olmasını beklediğini aktardı. Bu sürecin hem Amerikan Merkez Bankası FED’in kararlarının, hem de Türkiye’de giderek artan siyasi tansiyonun ekisiyle yaşanacağını dile getiren Güleryüz, diğer gerekçesini ise şu ifadelerle açıkladı: “Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yüzde 99’u KOBİ’lerdir. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, Türkiye’de yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında 2 milyon 522 bin mikro işletme bulunmaktadır. Cirosu 1 ile 8 milyon TL arasında olan şirket sayısı 46 bin, 8 ile 40 milyon TL arası 20 bin orta ölçekli firma bulunmaktadır. KOBİ’leri hedef alan faktoring şirketleri, bankaların da bu segmentte büyüme konusunda agresifleşmesinden dolayı, 2014 yılında rekabeti daha fazla hissedecektir. Ulusal Faktoring 2014’te ürün geliştirme, müşteri sayısını arttırarak tabana yayılmak ve şirket içinde ve dışında vereceği eğitimlerle personel verimliliğinin arttırılması gibi konulara öncelik vermeyi hedeflemektedir.”

2013 senesinde Bildirimli Fatura Temliği konusunda ihtisaslaşan Ulusal Faktoring, özel sektör, devlet hastaneleri, belediyeler, karayolları gibi birçok alacağın finansmanında aktif rol oynadı. Güleryüz, 2014 senesinde temlikli işlemlerde ağırlığını arttırmanın yanı sıra tedarikçi finansmanı konusunda da yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini, 2014 senesinde 3500 üzerinde aktif müşteriye ulaşarak pazara daha çok penetre olmayı arzu ettiklerini açıkladı.



Doğa Faktoring A.Ş.:Seçici fonlama politikası



2013 yılı ekonomide sıkıntılı bir yıl olmasına karşın, Doğa Faktoring A.Ş., temkinli ve seçici bir fonlama politikası ile yüzde 27 büyüme sağladı. Doğa Faktoring Genel Müdürü Nihat Canpolat, 2014 yılında dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntıların, durgunlukların devam edeceğini tahmin ettiklerini, özellikle Türkiye’de siyaset ve ekonomide yaşanan gelişmelerin piyasayı oldukça tedirgin ettiğini aktardı. Canpolat, görüşlerini şöyle anlattı: “Özellikle 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana yaşanan gelişmeler ile yolsuzluk sürecinin gündeme oturması, yargıda ve emniyette yaşanan yer değiştirme ve atama kararları, piyasalarda olumsuz algı yaratmıştır. Yatırımcıların gelecekle ilgili kaygıları ve Merkez Bankası’nın kur tahminleri için öngörülerinin tutmaması, Merkez Bankasına ve ekonomi yönetimine olan güvenin azalmasına neden olmuştur. 2013 yılı Mayıs ayından bu yana ve 2014 yılında içinde bulunduğumuz Ocak ayında kurlardaki hızlı ve kalıcı olabilecek yükselmeler ticari piyasaları oldukça negatif etkilemiş ve etkilerini sürdürmeğe devam edecektir.”

Tüm bu gelişmeler ışığında 2014 yılında Doğa Faktoring A.Ş.’nin ticari firmaların değerlendirilmesinde seçici, titiz, istihbarat sonuçlarına uygun, temkinli bir fonlama politikası izleyeceğinin altını çizen Canpolat, “KOBİ ve diğer ticari piyasalarda deneyimli personelimizle hizmet vermeye devam edilecektir. Risk politikamızda da, riskin yaygın ve sektörel dağılımı uygun müşterilerden oluşan bir portföy oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi. Canpolat, Doğa Faktoring A.Ş. olarak yurt içi firmalara hizmet vermekle birlikte gelişmelere göre İhracat yapan firmaları da hedef kitlelerine dahil edeceklerini anlatıyor.



MERKEZ BANKASI

28 OCAK 2014 KARARLARIMerkez Bankası Para Politikası Kurulu 28 Ocak 2014 tarihinde olağanüstü toplantısında; “Son dönemlerde iç ve dış piyasalarda risk algılamasını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşandı, bu süreçte Türk lirasında belirgin bir değer kaybı ve risk priminde kayda değer bir artış gözlendi” denilerek; Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı şu şekilde belirlendi:

Gecelik faiz oranları;

- Marjinal fonlama oranı yüzde 7.75’ten yüzde 12’ye,

- Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6.75’ten yüzde 11.5’e,

- Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3.5’ten, yüzde 8’e yükseltildi.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4.5’ten yüzde 10’a yükseltildi.



Geç Likidite Penceresi faiz oranları;

- Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu,

- Borç verme faiz oranı yüzde 10.25 düzeyinden yüzde 15 düzeyine yükseltildi.



Duyuru:

Merkez Bankası şu duyuruyu da yaptı: “(i) Bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 4.5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştır; (ii) Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası fonlaması temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanacaktır.”



İlk hafta piyasa dengeleri:

Faiz oranlarındaki artış bankaların kredi ve mevduat faizlerinde hareketliliğe yol açtı;

- Faiz artışı öncesinde aylık yüzde 1'lerle kredi veren bankalar faiz oranını yüzde 1.25'e çıkardı.

- Yüzde 1.25 faizle kredi dağıtan bankalar bu oranı yüzde 1.30'un üzerine taşıdılar.

- Banka yöneticileri, kredi ve mevduatlardaki artışın 1.5 puanlara çıkabileceğini söylediler.



2014 YILI BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

OVP 2014 için yüzde 4 büyüme öngördü. Bu öngörü bankacılık sektörünün de öngörülerini şekillendirdi. Özel yatırımların artış trendine girmesi ile kredi talebinin devam edeceği beklentisi doğdu. Yüzde 15-20 aralığında bir sektör büyümesi tahmin ediliyor.

Beklentilerde 2014 yılı şöyle görünüyor:

- 2. çeyrekten itibaren kredi büyümesi yavaşlayacak.

- Bireysel krediler yıllık yüzde 16.9, ticari krediler yüzde 19.3 ve toplam krediler yüzde 18.5 büyüyecek.

- Tahsili gecikmiş alacaklar (TGA), 2014 yılında bireysel ve KOBİ kredileri kaynaklı olarak yüzde 23 seviyelerinde artarak 6 milyar TL olacak.

- 2013 yılında yüzde 24.2 büyüyen toplam mevduatların 2014 yılında yüzde 12.5 büyümesi bekleniyor.

- Sektörün özkaynakları 2013’te yıllık yüzde 7.2 artışla 195 milyar TL’ye ulaştı. 2014 yılı için yüde 11.8 özkaynak artışı tahmin ediliyor.

- 2014 ilk çeyreği boyunca yükselmesi beklenen mevduat faizlerinin daha sonra sınırlı gevşeyeceği fakat 2013 yılı ortalamasından yüksek seyredeceği öngörülüyor.

- Kredi faiz oranlarında ise yükseliş bekleniyor.

- 2013’ün ikinci yarısından itibaren başlayan net faiz marjındaki (NFM) düşüş trendi, fonlama faizlerindeki artışa bağlı olarak devam ediyor. Aşağı yönlü hareketin 2014’ün üçüncü çeyreğine kadar devam etmesi ve son çeyrekte 4.2’ye yükselmesi bekleniyor.

- 2014 yılında sektör, hem net kârda hem de diğer karlılık performanslarında düşüş öngörüyor.

- Sermaye yeterlilik rasyosunun 2014’de yüzde 14.6’ya gerilemesi bekleniyor.