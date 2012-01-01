Türkiye bölge faktoring üssü olacak

Zafer Ataman - Faktoring Derneği Yönetim Kurulu Başkanı





2012 durumu:

2012'nin üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre aktif büyüklükte yüzde 7 büyüyerek 16.3 milyar TL, işlem hacminde ise yüzde 2 büyüyerek tahmini 73 milyar TL ciroya ulaştı ve reel sektöre 15 milyar TL'ye yakın kaynak yarattı. İşlem hacminin 43.5 milyar TL'si yurtiçi işlemlerden, 10.5 milyar TL'si de uluslararası işlemlerden kaynaklandı. Sektör yaklaşık 70 bin müşteriye hizmet verdi.



Sektörün sorunları:

Sektörün yıllardır en temel beklentisi Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı güncellenerek yasalaştı. Kredi sigortasının yaygınlaşması. Faktoring şirketlerinin de finansal kuruluşlar olarak tüm kredi veren kurumlarla eşit bilgi paylaşımına sahip olması. Faktoring şirketlerinin de kullandıkları kredilerde BSMV ve KKDF'den muaf tutulması talebi mevcut, çünkü KOBİ'lere hizmet maliyetlerini düşürecek.



2013 sektörel hedefler:

2013'ün özellikle ihracata yönelen KOBİ'ler yönünden fırsatlar sunması faktoring sektörüne de fırsat olacak.

Sektör Türkiye'nin doğusunda yer alan, faktoringin gelişmekte olduğu ülkelere Eximbank işbirliği ile ulaşmaya çalışacak. Böylece Türkiye'yi faktoring uygulamalarının küresel dağılımdaki en yüksek paya sahip olduğu Avrupa'dan Batı Asya'ya taşınmasında doğuya açılan pencere olarak konumlandıracak. Türkiye'yi bölgenin faktoring üssü yapmaya çalışacak.