BERDAN CIVATA sektöründe başarı hikayesi

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 1979 yılında 150 metrekarelik atölyede ikinci el 5 tezgah ve 5 çalışanla Hasan ve Yunus Şemsi kardeşler tarafından kurulan Berdan Cıvata, bugün Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Anonim Şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.





Bugün Berdan Cıvata Sanayi, Mersin-Tarsus OSB’de 33 bin metrekare alan üzerinde 9 bin metrekare kapalı tesislerde 172 çalışanıyla hemen her sektörde her türlü yüksek mukavemetli cıvata, somun-saplama ve benzeri bağlantı elemanları üretiminin yanı sıra rüzgar enerji santralleri için özel daldırma galvanizli bağlantı elemanları üretiyor.



Yüzde 50’si ihracat

Türkiye’nin cıvata somun sektörünün en büyük kapasiteli otomatik sıcak somun presine sahip firma, M33 çapa kadar somunları hızlı üretme kapasitesine sahip. Berdan Cıvata, rüzgar enerji-güç santrallerine, petrokimya tesislerine, enerji naki hatlarına, basınçlı kap-kazan üreticilerine, ağır sanayiye, inşaat sektörüne, çelik yapılar ve endüstriyel tesislere; cıvata-somun, saplama, U ve J ankraj cıvataları, demiryolu cıvataları gibi çok çeşitli standartlarda ve tipte ürünleri elektro ve daldırma galvanizli olarak üretmektedir. 170 kişiyi bulan istihdam ile üretiminin yüzde 50’sini Almanya, İspanya ve Hollanda gibi sanayide gelişmiş ülkelere ihraç eden Berdan Cıvata’nın yurt içi müşterileri arasında ise Gama, Tekfen, Alsim Alarko, Astaldi, Özaltın, STFA, Çalık Holding gibi büyük müteahhitlik firmaları ile Petkim, Tüpraş, TPAO gibi petrol konusunda çalışan dev firmalar da bulunuyor.



Berdan yatırıma devam ediyor

Berdan Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Berdan Cıvata’nın sektörde fark yarattığı birçok artısı bulunduğunu söylüyor. Türkiye’deki cıvata ve somun sektörünün en donanımlı test laboratuvarına sahip kuruluşu olduklarını kaydeden Şemsi diğer artılarını şöyle anlatıyor: “Ayrıca M150 çapı ve 18 metre uzunluğu ile en uzun ve en kalın çaplı ‘Ankraj Cıvataları’ üreterek ‘büyük çaplı cıvata ve benzeri bağlantı elemanları’ üreticisi olarak yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir markayız.” Avrupa’dan ve Türkiye’nin artan taleplerine cevap verebilecek şekilde sıcak daldırma galvaniz tesisi ile elektro galvaniz tesisini ve bunun yanında ısıl işlem tesisini bünyemizde kurarak entegre bir tesis avantajına sahip olan Berdan Cıvata, yeni yatırım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Geçen yıl Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare büyüklükte dördüncü arsasını alan firma, Türkiye’nin alanında ilk 5 firması arasında yer alıyor. Berdan Cıvata Sanayi A.Ş, TSE ve ISO 9001 Belgeleri dışında Türkiye’de bu sektörün ilk CE Belgesini ve ilk ‘Tucsamark Sertifikası’nı alarak kalitesini belgelemiş. Berdan Cıvata, yine kaliteye yönelik ‘Ü’ belgesi almak için bir Alman danışmanlık firması ile geçen yıl sözleşme imzalamış. Ayrıca zengin cihazlarla donatılmış laboratuvarını sektörün ilk akredite laboratuvarı haline getirme çalışmaları da tamamlanmış bulunuyor.



Temel sorun gereksiz ithalat

Hasan Şemsi, sektörün en önemli sorununun gereksiz ithalat olduğunu belirtiyor. Şemsi, “Türkiye’nin önemli dış ticaret açığına rağmen Türkiye’de üretilebilen çok basit ürünler bile ithal ediliyor. Özel sektör ihtiyaçlarını ucuz şekilde ve kısa sürede karşılamak ister ancak aynı hassasiyeti kamu kurumları pek göstermiyorlar kanaatindeyim” diye konuştu.