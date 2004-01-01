Marmara Siegener, yatırımın meyvesini topluyor

Marmara Galvaniz, 2004 yılında İzmit’te ilk galvaniz tesisini kurarak faaliyetlerine başladı. Galvanizin kullanım alanının artmasıyla Marmara Galvaniz’in Pazar payı da yükselmeye başladı. 2008 yılında ise Almanya’da sıcak daldırma galvaniz alanında 125 yıldır faaliyet gösteren Siegener Verzinkerei Holding ile ortaklık yapıldı.





Ortaklıkla büyümesini hızlandıran Marmara-Siegener Galvaniz’in İzmit’teki ilk tesisinde, 7x24 saat kesintisiz yıllık 30 bin ton kapasiteye ulaşıldı. Firma, artan talebi karşılamak amacıyla ikinci tesis yatırımına start verdi. Marmara-Siegener Galvaniz Pazarlama ve Satış Koordinatörü Bünyamin Halaç, 2011 Eylül ayında devreye aldıkları ikinci tesisle yıllık kapasitelerinin 100 bin tona çıktığını söylüyor. Halaç, şu bilgileri veriyor: “Gebze İMES OSB’de bulunan fabrikamız 10 bin metrekaresi kapalı toplam 33 bin metrekarelik bir alanda yer almaktadır. 16 metre boy, 1.8 metre en, 3.2 metre derinlikle ocağımız ise sadece Türkiye’nin değil yakın komşu ülkelerin de en büyük galvanizleme alanıdır. 3 bin metrekaresi kapalı toplam 8 bin metrekareden oluşan İzmit’te bulunan tesisimizin ocak ölçüleri ise; 7.5 metre boy, 1.5 metre en, 2.2 metre derinliktedir. Bu tesisimizin yıllık kapasitesi 30 bin tondur.” 2 fabrikada toplam 250 kişi istihdam ediliyor. Firma, ISO 9001: 2008 ve ISO 1461 Kalite Belgeleri’ne, ISO 14001 VE ISO 18001 çevre ve iş güvenliği belgelerine sahip. Ayrıca Avrupa Galvanizciler Birliği (EGGA-GA), Türkiye Galvanizciler Derneği (GALDER) ve TUCSA (Türk Yapısal Çelik Derneği) üyesidir.



Çinkonun Türkiye’de üretilmemesi sıkıntı

Marmara-Siegener olarak hedefledikleri kapasiteye ulaştıklarını ve 2012 yılı hedeflerini tutturduklarını söyleyen Bünyamin Halaç, Alman ortaklarıyla iyi ilişkileri olduğunu ve başka bir tesis yatırımı düşünmediklerini söylüyor. Firma olarak işleyişten ziyade sektörel sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Halaç, özellikle sektörün faydalarının Türkiye’de yeterince bilinmemesinin sıkıntısını yaşadıklarını anlatıyor. Halaç, şöyle konuşuyor; “Yüksek kapasiteli tesisler var, fakat yeterince talep yok. Bu da firmaları sıkı rekabete itiyor. Diğer önemli sıkıntı; rekabetin özellikle fiyat kısmında yaşanmasıdır. Fiyat rekabetiyle karlılık düşürdüğü gibi firmalar yeniliklerden ve modernizasyondan uzaklaşıyor. Bu da kaliteye yansıyor. Sonuç olarak galvanizli ürün algısını olumsuz etkiliyor. Nihai tüketici de galvanizden uzaklaşıyor. Bu kısır döngüyü aşmamız lazım.” Halaç, bir diğer önemli sorunun finansman sıkıntısı olduğunu söylüyor. Çinkonun Türkiye’de üretilmemesinin de sıkıntı olduğunun altını çizen Halaç, böylece hem milli servetin yurtdışına aktığını ve üretim maliyetlerinin yükseldiğini açıklıyor.



KOBİ’ler önemli

Hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bünyamin Halaç, MSG olarak; kaliteli hizmet, etkin ve hızlı çözüm, zamanında teslim beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirterek özellikle de KOBİ’lerin kendileri için önemli anlamı olduğunu söylüyor. Halaç, “Müşterilerimizin tamamına yakını KOBİ statüsünde. Özellikle yurtdışına galvanizli ürün gönderen KOBİ’lere sağlam ve kaliteli hizmet veriyoruz. Onların yurtdışındaki rekabet gücüne bu anlamda katkı sağlıyoruz. Böylece bizde KOBİ’lerin ihracatının artmasına da katkı sunmuş oluyoruz” diye konuşuyor. MSG’nin sadece sıcak daldırma galvanizleme işlemi yaptığını kaydeden Halaç, sıcak daldırma galvanizin bir metal ürünün son prosesi olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmaları şöyle detaylandırıyor: “Firma olarak kendi imalatımız yok. Metal imalat sektöründeki müşterilerimiz imalatı bitmiş metal ürünleri bize getirir, biz de galvanizlemesini yaparak son kullanıma hazır hale getiririz.

Özellikle açık atmosfere maruz kalan çelik ürünlerin mutlak süratle korozyondan korunması gerekir. Aksi halde yoğun oksijen demiri paslandırır. Bunun için metalik kaplama yöntemleri en sağlıklısıdır. Galvanizlenen malzemeler katodik koruma yöntemiyle yüzeyde bir alaşım oluşturarak kaplama sağlar. Sertlik derecesi yükselen kaplama yüzeyi 100 yıla varan koruma sağlar.”

Galvanizlemenin kullanıldığı alanlardan bazılarını sıralamak gerekirse; yapısal çelik ürünleri, çelik binalar-evler, açık alan konstrüksiyonları, enerji nakil hatları, otoyol korkuluk ve yönlendirme direkleri, aydınlatma direkleri, çit, korkuluk türü ürünler galvanizleme için çok uygundur. Ayrıca tarım ve hayvancılık yapıları, seralar, barınaklar, endüstriyel tesisler, park ve bahçe mobilyaları galvanizlenen ürünlerden bazılarıdır.