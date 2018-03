Mitaş Galvaniz sektöründe öncü

Ankara’da 1955’te kurulan Mitaş Galvaniz Sanayi, ağırlıklı; enerji nakil hattı, aydınlatma direkleri, GSM direkleri, reklam direkleri, civata ve somun imalatı ve sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlemesi faaliyetini yürütüyor.





42 bin metrekaresi kapalı toplam 82 bin metrekare alanda üretim yapan firma aynı kampus içerisinde faaliyet gösteren biri Türkiye’nin en büyük tam otomatik galvaniz ocağı olan 5 farklı boyutta galvaniz ocağını bünyesinde barındırıyor. Mitaş Galvaniz Satış ve Pazarlama Müdürü Tolga Güneş, yıllık 120 bin ton galvanizli çelik direkt imalatı ve yıllık 150 bin ton galvanizleme kapasitesi ile sektörün lokomotif kuruluşları arasında yer aldıklarını söylüyor. Güneş, “Mitaş Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş., teknolojisini, kapasitesini, insan kaynaklarını ve ürün gamını müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi şirket felsefesi olarak kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur” diyor. Bir dünya markası olan Mitaş, sektöründe Türkiye’nin ilk ISO 9001:2008, ISO 16949:2009, ISO 14001:2004, TS OHSAS 18001:2007 ve TS EN ISO 1461 kalite sistem belgelerini alarak, proses ve hizmette kalite güvencesi sağlıyor.



Mitaş için KOBİ’ler önemli

‘Teknolojik yenilik ve ekipman öncülüğü sektörde şirketimize aittir’ diyen Tolga Güneş, KOBİ’lerin kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Ankara, İzmit ve İzmir’de KOBİ’lere toplam yıllık 50.000-60.000 ton arası çelik galvanizi yaptıklarını kaydeden Güneş, küçük ve orta boy işletmelerin kendileri için partner firma ve kıymetli müşteriler olduğunun altını çiziyor. Mitaş Galvaniz’in büyüme ve gelişme hedeflerine ilişkin de bilgi veren Tolga Güneş, şöyle konuşuyor: “İhracat yoğun çalışan şirketimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında üretilen ENH ve aydınlatma direklerinin imalatı ile yetinmeyip, montajını da yapmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yoğunlukta ihracatlarımız devam etmektedir. Hedefimiz dünya markası olan Mitaş‘ı her zaman müşteri ile çözüm ortaklığını devam ettiren, taahhütlerine bağlı, güvenilir firma oluşunun devamlılığını sağlamaktır. Bu amaçla ilk etapta Ankara’da olmak üzere yeni tesis yatırımlarımız devam etmektedir. Kapasite ve saha artışları ile birlikte toplam üretim miktarlarımızı artırmak ana hedefimiz olacaktır. ‘Sürekli iyileştirme ve güvenirlilik’ pazardaki en önemli farkımızdır. Müşterilerimize vermiş olduğumuz ürünlerde ilk madde tedariğinden, nihai ürüne kadar tüm kontroller özenle kendi laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Teknokentlerde kurduğumuz Ar-Ge ofislerimiz ürün geliştirmesi ve verimlilik için çalışmalarına devam ederek yeni alanlar yaratmaktadır.” Otomotiv sanayi ile bağlantılı olarak yabancı şirketlerle işbirliği içine girerek otomobil parçalarına sıcak daldırma galvaniz kaplama uygulayarak Türkiye’de bir ilke imza atan Mitaş, her çeşit ve boyutta elektrik iletim hattı direkleri dizayn ve üretimin yanısıra dışarıdan alınan çelik imalatların da galvanizi yapmaktadır. Bu tip fason malzemeler; her türlü ve her tip çelik konstrüksiyon, diğer şirketlerden gelen iletim hattı direk ve malzemeleri, poligon direkler konsollar, köşebentler, bayraklar, kafes direkler, stadyum aydınlatma direkleri, topraklama levhaları ve kazıkları, borular, boru çatılar, turbo fan pervaneleri, uygun boyutta kazan ve serpantinler, oluklar, tel fens ve çerçeveler, baklavalı saclar, makine şaseleri, kutu profiller, klima konsolları, döküm malzemeleri, ızgaralar, karayolu korkulukları, belediye sokak eşyaları, kablo kanalları ve panolar gibi her türlü demir-çelik ürünlerdir. Mitaş’ın bünyesinde bulunan farklı boyut ve kompozisyonlardaki ocaklar, çeşitli geometrideki malzemelerin kaplanmasına olanak tanımaktadır. Mitaş’ta tüm grup firmaları dahil toplam 2 bin kişi istihdam ediliyor.

Mitaş Galvaniz bünyesinde uzunluklarına göre isimlendirilmiş Galva 14, Galva 12.5, Galva 4.5 ve Galva 7,5 (İzmit-İzmir) olmak üzere 5 farklı galvaniz kaplama tesisi bulunmaktadır.



Devlet normalleştirebilir

Tolga Güneş’e göre en önemli sektör sorunu; çelikteki global borsa yansımaları. Stabil olmayan fiyatların pek çok ülkede olduğu gibi devlet tarafından destek ile normalleştirilebileceğini söyleyen Güneş, ancak Türkiye’de henüz böyle bir destek mekanizmasının işlemediğinin altını çiziyor. Güneş, “Öte yandan ithal ettiğimiz çinko (galvaniz hammaddemiz) tamamen dışa bağımlı ve tek bir alandan Türkiye girişi yapmaktadır. Bu durum dönem dönem ciddi prim farkları ile hammadde almamıza neden olmaktadır. Meslek kuruluşları önderliğinde bu tip darboğazların devlet desteği ile çözülmesi arzumuzdur” diye konuşuyor.