Sektörün gündemi teknoloji

Adil Zafer Müftüoğlu - TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı





2012 durumu:

Elektronik haberleşme sektörü yüzde 6 büyüdü; 25 milyar dolar civarında performansı oldu. Mobil abone sayısı 68 milyona ulaştı. Yüzde 58?lere ulaşan 3G penetrasyonu ise Avrupa ortalaması olan yüzde 30?ların oldukça üzerinde seyretmektedir.



Sektörün sorunları:

Sektörün ihtiyaçları ile teknolojinin baş döndürücü gelişmesi arasında uyumu sağlayarak sektörün sürdürülebilir büyümesi için etkili olabilecek düzenlemeler bekleniyor. Pazarda rekabeti destekleyen yeni düzenlemeler isteniyor. Var olan yazılı hukuk sistemlerinin bilişim, telekomünikasyon gibi teknolojilerin hızına ayak uyduramaması, sorunlar yaratıyor.



2013 sektörel hedefler: Mobil yaygınlığın yüzde 100?ü aştığı görülüyor. Mobil iletişim pazarında halihazırda yaşanan büyümenin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Yeni nesil teknolojiler, mobil geniş bant ve yakınsama gibi konular sektörün gündemindeki yerini koruyacak ve sektörün büyümesine katkı sağlayacak. 3G, sabit ve mobil internet, yakın saha iletişimi (NFC), makineler arası iletişim (M2M), mobil eğitim, mobil sağlık, yeşil teknolojiler, geniş bant servisler gibi konular sektörün gündeminde en ön sıralarda yerini alacak.