Bölgesinin lideri olan sektör: İnşaat Malzemeleri

Hüseyin Bilmaç - İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı





2012 durumu:

İnşaat sektörünün yüzde 0.4 oranında büyümesi olumsuzluktu. İnşaat malzemeleri sektörü ise yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 büyüdü.



Sektörün sorunları:

Koordinatör bir İnşaat Malzemeleri İhracatçılar Birliği'nin kurulması. Enerji konusunun tek elden güçlü ve bağımsız yeni bir Ajans-Verimlilik Merkezi kurulması.



2013 sektörel hedefler:

Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesi için inşaat sektörünün yüzde 8 büyümesi gerekmektedir. "Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği"nin özel sektörün kentsel dönüşüme katkısını hızlandıracak ve rolünü tanımlayacak süreçleri de içerecek şekilde hayata geçirilmesi; yönetmeliğin, çok daha kavrayıcı, kapsayıcı, pratik ve uygulama tarafı olacak şekilde uygulanması sektörün büyümesini destekleyecek faktörlerdendir.

2013 yılı sektör için çok daha iyi geçecek. Sektör 2015 yılına kadar ortalama yıllık yüzde 12 büyümeyi hedefliyor. Sektör bölgemizde üretim üssü konumundadır, pekçok kaliteli ürünü yeterli kapasitede Avrupa ve dünya standardında üretmesine rağmen halen belgesiz, standarda uygun olmayan malzemelerle mücadele etmek zorundadır.