Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

2012 yılında 3 yeni Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı GYO halka açıldı ve iMKB'de işlem gören GYO sayısı 24'e yükseldi.





Kentsel dönüşüm ivme kazandıracak

2012 durumu:

2012 yılında 3 yeni Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı GYO halka açıldı ve iMKB'de işlem gören GYO sayısı 24'e yükseldi. 24 GYO'nun, toplam piyasa değeri (üçüncü çeyrek sonunda) 13.6 milyar TL, toplam aktif değerleri ise (Haziran sonu itibariyle) 21.8 milyar TL oldu.



Sektörün sorunları:

Gayrimenkul alım satımında uygulanmakta olan toplam yüzde 0.20'lik tapu harcının makul bir seviyeye indirilmesi. Alım satım sözleşmelerinde damga vergisi uygulamasının kaldırılması. Yeşil binaların yapımına teşvik verilmesi. Arsa maliyetlerinde KDV düzenlemesi. imar ve ruhsat bürokrasisinin rehabilite edilmesi.

Vergi, resim ve harçlarda haksız rekabetin kaldırılması. Konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından düşürülmesi.



2013 sektörel hedefler:

Sektöründe, daha ılımlı bir büyüme olacağı, konut kredi aylık ortalama faiz oranının yüzde 0.70-0.75 civarında seyredeceği, konut kredileri: 95 milyar TL, Konut yapı ruhsatları artışının yüzde 3-5 olacağı, ticari gayrimenkul yatırımlarının yüzde 6-8 büyüme göstereceği, kiraların durağan seyredeceği öngörülmektedir.



