Turizmin favori bir alanında Türkiye yıldızlaşıyor; İş ve kongre turizmi

İstanbul’a 2012’de yaklaşık 4.5 milyon turist kongre ve etkinlik turizmi için geldi.





Bilindiği gibi İş ve Kongre Turizmi turizmin en çok kazandıran alanlarındandır. Turizm yatırımları da bu alana yoğunlaştı. Yapılan yeni yatırımlarla uluslararası birçok kongre ve etkinlik Türkiye’ye çekildi. İş ve Kongre Turizmi’nde İstanbul ve Antalya en önemli üs haline geldi. Sırada başka iller de var.



DÜNYA KONGRE TURİZMİ

Dünya toplam turizm geliri 770–800 milyar dolar civarında gerçekleşiyor. Bu toplamda İş ve Kongre Turizminin payı yaklaşık 200 milyar dolar. Kongre turizmi pazarında Avrupa’nın payı yüzde 57, ABD’nin payı ise yüzde 20.4.

Her yıl 218 ülkede 9 bine yakın kongre yapılırken 75 milyon kişi kongreler için seyahat ediyor. ABD 300 uluslararası büyük kongre ile ilk sırayı alırken Almanya 280 uluslararası büyük kongre ile ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise büyük kongre sıralamasında 21. sırada.



TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ

2012’de yaklaşık 4.5 milyon turist kongre ve etkinlik turizmi için İstanbul’a geldi. Diğer kentlerdeki etkinlikler de ilave edildiğinde bu sayının 6.5 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu turizm hareketinden Türkiye’nin sağladığı net gelir yaklaşık 2.5 milyar dolar oldu. Türkiye, dünya sıralamasında en fazla katılımcılı kongreler açısından ilk 24 ülke içinde yer alırken, İstanbul’un iller sıralamasındaki yeri 2012 yılında 22’ncilik olarak belirlendi. Bir başka veri de, Türkiye’de gerçekleşen tüm uluslararası kongrelere yılda yaklaşık 40-45 bin kişinin katıldığını gösterdi.Gelişmenin hızı esas alındığında İş ve Kongre turizminde Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar seviyesinde gelir elde edebileceği öngörülüyor. İstanbul, son yıllarda turizmin bu kolundaki payını artırmasıyla dikkatleri çekiyor.

İş, Kongre, Toplantı ve benzeri etkinlikler turizmi açısından öne geçen İstanbul ve Antalya’nın yanı sıra, İzmir, Ankara, Muğla gibi gelişkin bölgeler de görünür bir gelişme içine girdiler. Eskişehir, Bursa gibi iller de bu alanda çok önemli bir atılım içindeler.



KONGRE TURİZMİNDE İSTANBUL FAVORİ

İş ve Kongre turizmini şekillendiren faktörlerin başında coğrafi konum geliyor. İstanbul'a 3-4 saatlik uçuş mesafesinde olan 50'den fazla ülkede 1.5 milyar insan yaşıyor ve bu bölge 25 trilyon dolara yakın bir pazar anlamına geliyor.Metropol bir kent olarak İstanbul, bu coğrafi konumuna uygun bir gelişme vizyonu edindi ve bu yönde çok hızlı yürüyor. Örneklersek: İstanbul, her geçen yıl dünya kongre takviminde önemli bir yere yerleşmeyi başardı. Yeni yatırımlar kentin kongreler konusunda elini güçlendirdi. Bununla birlikte Cevahir Kongre Oteli gibi var olan kongre otellerine Pendik’te The Green Park tarafından açılan kongre otellerinin eklenmesi de İstanbul’un kongre takviminin genişlemesine katkı sağladı. Lütfı Kırdar’ın 2013 yılında 350 civarında etkinliğe ev sahipliği yapacak olması sektör-İstanbul ilişkisinin önemini gösteriyor.

İstanbul’un İş ve Kongre Turizmi’ndeki lojistik önemi uluslararası şirketleri de cezbediyor.

Bu nedenle uluslararası şirketlerin bayilerine yönelik toplantılar ile bölgemiz coğrafyasında planladıkları toplantıları İstanbul'da yapıyorlar. Uluslararası kuruluşlar, Ortadoğu'daki yatırımlarına dair eğitimlerini İstanbul'da veriyorlar. Bu eğilim de zaten üçüncü köprüyü ve üçüncü hava alanını İstanbul’un gündemine soktu.



KONGRE MERKEZLERİMİZ

İllerimizde salt kongre turizmine yönelik yapıların artması bekleniyor. Halen sektöre hizmet vermekte olan merkezler ve illeri şöyledir: İstanbul’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, WOW Hotels & Convention Center, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi, Antalya’da Divan Talya Kongre ve Konferans Merkezi, Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi, İzmir’de Sheraton Çeşme Otel Kongre Merkezi, Mardin’de Erdoba Elegance Hotel & Convention Center.



KONGRE TURİSTİ ÇOK HARCIYOR

İş ve Kongre turisti sektör bazında özel bir müşteri oluşturuyor. Bu turistin eğitim seviyesi ve alım gücü yüksek oluyor; kıyı turizmi için gelen turistlere oranla dört misli daha fazla harcama yapıyor. Ayrıca gelip gittiği yerin tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor.

Bu arada Kongre Turizmi’nin toplam 37 değişik sektöre katkısı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Kongre turizminin büyüme hızı bütün dünyada yüzde 6-10 bandında seyrediyor, Türkiye’deki büyüme ise bu ortalamanın da üstüne çıkıyor.Kongre turizminde tanıtım ve imaj çok önemli bir pazarlama unsuru olarak öne çıkıyor. Kongre turizmi için çok kaliteli alt ve üst yapı yatırımları gerekiyor. Bu nedenle doğru planlama diğer turizm türlerine göre çok daha önem kazanıyor. Kongre turizmi için Türkiye’de 200 acente hizmet veriyor.



MEETING EXPO TURKEY 2013 AÇILIYOR

Türkiye'nin ilk Kongre Turizmi Fuarı 10-12 Ekim 2013 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Fuar var olan potansiyeli artırmak ve yeni potansiyel üretmek amacı ile Kongre ve Toplantı Merkezleri’ni, Kongre Tedarikçileri’ni MEETING EXPO TURKEY 2013’de bir araya getirecek. Otel, toplantı salonları, konferans salonları, kongre merkezleri, Kongre endüstrisi ve tedarikçileri MEETING EXPO TURKEY 2013’de sektöre sağladıkları konfor, imkan ve yenilikleri sergileyecekler. Fuarı yabancı ve yerli kongre organizatörlerinin, tur operatörlerinin, sektördeki kanaat önderleri ve profosyonellerin ziyaret etmesi, etkinliğin Türkiye Kongre ve Toplantı Sektörü’ne yeni bir enerji kazandırması bekleniyor.



İSTANBUL KONGRE OTELLERİ

Son on yılda İstanbul’da kongre turizmine yönelik yerli ve yabancı yatırımlar özellikle oteller bazında çok güçlü bir altyapı oluşturdu. İş toplantıları ve kongre, konferans hizmeti veren İstanbul’daki oteller aşağıda gösterilmiştir:

Adamar Otel, İstanbul

Adela Otel, İstanbul

Aden Otel, İstanbul

Akgün Otel, İstanbul

Antik Otel, İstanbul

Armada Otel, İstanbul

Askoç Otel, İstanbul

Ataköy Marina Otel, İstanbul

Aygün Plaza Otel, İstanbul

Aziyade Otel, İstanbul

Barcelo Eresin Topkapı Otel, İstanbul

Bentley Otel, İstanbul

Best Western Otel, İstanbul

Beyazıt Tower Otel, İstanbul

Bilek Otel, İstanbul

Büyük Londra Oteli, İstanbul

Cartoon Otel, İstanbul

Celal Sultan Otel, İstanbul

Ceylan Intercontinental Otel, İstanbul

Cihangir Otel, İstanbul

Comfort Life Otel, İstanbul

Conrad İstanbul Otel

Crowne Plaza Otel, İstanbul

Crystal Otel, İstanbul

Çınar Otel, İstanbul

Çırağan Palace İstanbul

Dedeman İstanbul Otel

Deniz Otel, İstanbul

Dila Otel, İstanbul

Divan City Otel, İstanbul

Dream Hill Otel, İstanbul

Elite World Otel, İstanbul

Erboy Otel, İstanbul

Eresin Crown Otel, İstanbul

Eresin Taxim Otel, İstanbul

Eresin Taxim Premier Otel, İstanbul

Erguvan Otel, İstanbul

Eterno Otel, İstanbul

Eterno Otel, İstanbul

Euro Plaza Otel, İstanbul

Feronya Otel, İstanbul

Four Seasons Otel, İstanbul

Germir Palace Otel, İstanbul

Gezi Otel, İstanbul

Yaşmak Sultan Otel, İstanbul

Yenişehir Palas Otel, İstanbul

Yeşil Ev Otel, İstanbul

Yusuf Paşa Konağı, İstanbul