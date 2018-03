Türkiye’de iç piyasayı canlı tutan sihirli araçlar

Banka kartları, kredi kartları, özel-alışveriş indirim kartları gibi finansal türevler...





Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk çeyreğinde beklenilen yüzde 2.3’ü aşarak yüzde 3.7 oranında büyüdü ve aynı eğilim ikinci çeyrekte de sürdü. Büyümede hızlanışın iç tüketimden kaynaklandığı gözlendi, bu da yurtiçi talep koşullarındaki toparlanmayı gösterdi. Hane halkı tüketim harcamalarındaki gerileme durdu ve 2013 ilk yarısında yüzde 3 arttı. İç tüketim harcamasının büyüme katkısı da 2.8 puan oldu.

İç tüketimi, ağırlıklı olarak, “Kartlar dünyası”nda yer alan ve giderek çeşitlenen finansal araçlar sağlıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mayıs 2013 dönemine ait kartlı ödeme sistemi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2012 yılı Mayıs ayında Türkiye’de 86.6 milyon adet banka kartı ve 52.8 milyon adet kredi kartı bulunurken, 2013 Mayıs sonu itibarı ile Türkiye’de banka kartı sayısı 95.1 milyon adete, kredi kartı sayısı da 56.4 milyon adete ulaştı. Kartlar ile ödeme yapılmasını sağlayan ve 2012 yılı Mayıs ayı itibarıyla 2.01 milyon adet olan POS cihazları da 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 2.24 milyon adede ulaştı.

Para çekmek dışında birçok işlemin de yapılabildiği ATM ağı da genişlemeye devam etti. 2012 Mayıs ayında 33 bin 800 adet olan ATM sayısı Mayıs ayı sonunda 39 bin adede yaklaştı.

Banka kartlarının alışveriş işlemleri içindeki payı da artmaya devam etti. 2012 yılı Mayıs itibarıyla banka kartlarının alışveriş adedi içerisindeki oranı yüzde 14 iken, 2013 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 17.9’a yükseldi.



İnternetten alışveriş

Kartlı ödeme sistemlerinin en önemli başlıklarından biri ise internette yapılan kartlı ödeme hacmidir. BKM verilerine göre, 2013 Mayıs döneminde hacimde bir önceki yıla göre büyüme yüzde 36 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi gibi periyodik kamu ödemelerinin yapıldığı dönemlerde zirve yapan, bu nedenle aydan aya inişli-çıkışlı bir trende sahip olan kartlı ödemeler; kart sahiplerinin internet alışverişlerini her geçen yıl daha fazla tercih etmesinin de etkisiyle sektör içindeki payını da arttırmayı sürdürüyor.



Temassız Kart sayısı 12 milyon

BKM, yaptığı açıklamada temassız kart ve temassız işlem verilerini de duyurdu. Buna göre piyasadaki kredi kartlarının 10.2 milyonu ile temassız ödeme yapılabiliyor. Bu sayı tüm kredi kartlarının yüzde 18’i ile temassız ödeme yapılabildiği anlamına geliyor. Temassız banka kartı sayısı ise 2 milyona ulaştı.

BKM verileri, banka kartlarının artık para çekmek dışında alışveriş amaçlı da yoğun olarak kullanıldığını gösteriyor. Mayıs 2013 döneminde gerçekleşen 287 milyon adet kartlı alışveriş işleminin yüzde 18’i banka kartları ile yapıldı. Banka kartı ile yapılan işlemlerde 1.8 milyar TL tutarında alışveriş gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 oldu. Öte yandan banka kartları ortalamada 36 TL tutarında ödemelerde kullanılırken kredi kartı ile ödemelerde bu değer 145 TL seviyesinde.

Tüketici kredileri ise 2013 Mayıs başında 211.2 milyar TL’yi aşmış bulunuyordu.



Alana da satana da kazandıran kartlar

İç tüketimi canlandıran faktörlerden birini de ürün ve hizmetlerin satın alınmasında indirim sağlayan kartlar oluşturuyor. Kurumlar ve şirketlerin nihai tüketiciye dağıtılan ve ortalama yüzde 10’lardan yüzde 30’lara, hatta seçilmiş bazı ürünler veya yürütülen kampanyalarda yüzde 50’ye varan indirimler sağlayan bu kartların da sayısı her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor. Şu örnekleri verebiliriz: l Plastik Kart, l Puan Kartı, l Müşteri Kartı, l İndirim Kartı, l Alışveriş Kartı, l Harcama Kartı, l Sadakat Kartları, l Temassız Kart, l Akıllı Kart, l RFID Kartlar, l Market Kartları, l Mağaza Kartı, l Otel Kartı, l Kapı Kartı, l Kantin Kartı, l Yemek Kartı, l Yemekhane Kartı, l Gift Kart



Ürün ve hizmetine indirim ve ayrıcalık sağlayan kurumlar ya bizzat veya belediye, STK, vakıf gibi aracı oluşumlar vasıtasıyla önceden belirlenmiş tüketici gruplarına erişiyor ve kartlı satışlarla önemli oranda ciro artışı sağlamış oluyorlar. Aracı oluşumlar ise bu indirim kartlarını ürün ve hizmet tüketicilerine dağıtıyorlar; böylelikle genelde tüketimi genişletiyorlar, tüketiciye yarar, satıcıya ciro, ekonomik büyümeye katkı yapmış oluyorlar. Artan bu satışlardan aldıkları cüzi bir payla da kendi kurumsal yapılarını güçlendirmiş oluyorlar.

Hem üretici, hem tüketici, hem de aracı oluşumlara yarar sağlayan, böylelikle piyasayı da canlı tutarak ülkenin ekonomik büyümesine hatırı sayılır bir katkı sunan rekabetin bu yeni piyasa araçlarını tanınan bazı örnekleri üzerinden okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:



World iddiasını sürdecek

World Business Kart, ticari kredi kartlarında sektör lideri Yapı Kredi’nin Türkiye’nin en güçlü kart platformu olan World ailesinin bir ürünü. World Business kart, sunduğu kolaylıklar sayesinde işletmelerin nakit döngüsünü akıllı bir şekilde yönetmesini sağlıyor. Dolayısıyla, işletmeler ödemelerini daha uzun vadelere yayıp, mal veya hizmetlerinde uygun ve rekabetçi fiyatlama yapabiliyorlar. World Business kart Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2013 Mayıs ayı itibarıyla ticari kredi kartları ciro pazarının yüzde 20’sine sahip. Yapı Kredi Kartlı Ödeme Sistemleri Pazarlama Grup Direktörü Serkan Ülgen, kartın avantajlarını şöyle anlatıyor: “Şirketler kart ile harcamalarını düzenli bir şekilde tek bir yerden yönetirken, kartın esnek yapısı sayesinde çalışanlarına ait kart limitlerini, puan kullanımlarını ve nakit çekme yetkilerini de belirleyebiliyor. Kart kullanıcıları World Üye İşyerlerinde taksit, vadeli alışveriş ve Worldpuan ayrıcalıklarından yararlanırken, firmanın belirlediği kişiler ise toplanılan Worldpuan’ları, World Üye İşyerlerinde nakit yerine kullanabiliyor.”

Böylelikle şirketler finansal yönetimlerinde azami kontrol sahibi olabiliyor. World Business kart, firmanın talebine bağlı olarak istenilen sayıda çalışana verilebiliyor. Ayrıca World Business kart sahibi işletmeler nakit ihtiyaçlarını anında sabit taksit ve uygun faiz oranlarıyla, işletmelerin kendi belirlediği nakit çekim limiti dâhilinde karşılayabiliyorlar. Bunlara ek olarak, World Business kart sahibi şirketler için ek hizmetler de sunuyoruz. Şirketler Yapı Kredi şubelerinde öncelikli hizmet alabilirken, raporlama servisi sayesinde harcamaların sağlıklı bir şekilde takip edilmesi sağlanıyor. Ülgen, 2013 sonunda World Business kartın ciro ve alacak bakiyesindeki liderliğini korumayı, kart sayımızdaki artış trendini sürdürmeyi hedeflediklerini söylüyor. Ülgen, “Yakın zamanda KOBİ’lerimizin ödeme alışkanlıklarında fark yaratacak yeni ürünler ile yanlarında olmayı sürdüreceğiz” diye konuşuyor.



GastroClub’a BIC Angel Investments ortak oldu

BIC Angel Investments, iş fikri TEB Girişim Evi çatısı altında hayata geçirilen GastroClub projesinin yüzde 25’ine ortak olma kararı aldı. GastroClub bir yıl gibi kısa bir sürede şirket değerini 70 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkararak bünyesine 200 restoranı üye yapmayı başardı. GastroClub, üye kart sahiplerine sisteme üye restoranlarda yüzde 10 - 25 arasında indirim avantajı sunuyor. GastroClub, 2014 yılına kadar 50 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor. BIC Angel Investments ve GastroClub arasındaki yatırım anlaşması için TEB Girişim Evi’nde bir imza töreni düzenlendi. İmza törenine TEB KOBİ Bankacılığı Direktörü Devrim Ziya Tavil, BIC Angel Investments Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Joachim Behrendt ve GastroClub kurucuları Gizem Oral Kutman ve Çağlar Karataş katıldı. GastroClub’ın BIC Angel Investments’ı melek yatırımcı olarak tercih ettiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Dr. Joachim Behrendt, “TEB Girisim Evi ile işbirliğinde bulunup girişimlerinden birine destek olmaktan da gurur duyuyoruz. Hali hazırda Türkiye’de önemli bir ağırlığı olan dışarıda yemek yeme pazarının daha da büyüyeceğine inanıyoruz” dedi. İndirimlerin masa hesabının tamamına uygulanması ve kartın yıl boyunca sınırsız şekilde kullanılma özelliğine sahip olması GastroClub üyeliğini benzersiz kılan uygulamalar arasında yer alıyor. BIC Angel Investments’ten yatırımıyla ilk yılın sonunda 50 bin üyeli bir kulübe dönüşmeyi hedefliyor.



VISA’nın Türkiye’deki liderliği sürüyor

Avrupa’nın 36 ülkesinden üye bankaların ve diğer ödeme hizmetleri sağlayıcılarının sahibi ve işletmecisi olduğu bir ödeme teknolojileri şirketi olan Visa Europe, en ileri teknolojileri kullanarak milyonlarca Avrupalı tüketici, işletme ve hükümetin elektronik ödemeler yapabilmesini sağlayan hizmet ve altyapıyı sunuyor. 2012 yılı sonu itibarıyla Avrupa’da 470 milyon adet Visa markalı kart bulunurken her 6.75 Euro’nun 1 Euro’su Visa markalı kartlar ile harcanıyor.

Visa Europe’nın Aralık 2012 itibarıyla Türkiye pazarında kart adedi ve toplam kullanımda pazar liderliği devam ediyor. 2012’de pazar paylarının kart adedinde yüzde 56, toplam kart kullanımında ise yüzde 55 oldu. Visa Europe Türkiye Üye İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Merve Tezel, 2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 83 milyon Visa markalı ödeme kartı bulunduğunu, bu kartlarla yapılan alışveriş hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 21 artarak 179 milyar TL olduğunu belirtiyor. Tezel, “Aynı dönemde tüketici harcamalarının yüzde 18’inin Visa kartlarıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oran 2002 yılında sadece yüzde 5 idi. Yani 10 yıl önce her 20 TL’nin 1’i Visa kartları ile harcanırken bugün artık bu oran her 5.5 TL’nin 1’i olarak gerçekleşmektedir” diye konuştu. 2012 yılında banka kartları ve ticari kartlar gibi kullanım alışkanlığı yeni gelişen ürünlerin büyümedeki payının arttığını gözlemlediklerini aktaran Tezel, 2011 yılında alışverişlerin yüzde 14’ü banka kartlarıyla yapılırken, artık banka kartı ile yapılan her 3 işlemden birinin alışveriş olarak gerçekleştiğini gördüklerini söyledi. Tezel şu noktalara değindi: “Geniş kapsamlı bilinçlendirme kampanyaları ile desteklediğimiz banka kartlarında, 2012 yılında kullanım artışının artık doğal seyrine yerleştiğini memnuniyetle görüyoruz. 2012 yılında en hızlı büyüme ticari kartlarda gerçekleşti. Ticari kart sahipliği artarken kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. 2012 yılında Visa markalı ticari kart adetleri 2.5 milyona ulaşırken, alışveriş hacmi yüzde 54 artışla 19 milyar TL’yi aştı. Visa markalı ticari kartların 2012 yılında Visa’nın toplam alışveriş hacmindeki payı yüzde 11 oldu.” Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de artık e-ticaret alışveriş hacminde önemli yer tutmaya başladı.

2012 yılında Visa kartları ile internet üzerinde bir önceki yıla oranla yüzde 29 artışla 16 milyar lira harcandı. Bir başka deyişle, 2012’de Visa kartlarıyla gerçekleşen harcamaların yüzde 9’u fiziksel olarak mağazada değil, internette gerçekleşti.



Yatırım devam ediyor

Merve Tezel, temassız ve mobil ödemelerin “Visa Europe Ödemelerin Geleceği” vizyonu doğrultusunda ciddi yatırım yaptıkları bir alan olduğunu kaydederek, bu alanda birçok farklı hizmet geliştirdiklerini söyledi. Bu hizmetlerin hepsi bir araya geldiğinde tüketicilerin günlük hayatını radikal şekilde değiştirecek bir gelişimin sözkonusu olduğunu aktaran Tezel, şu bilgileri verdi: “Gelecekte tüketicinin bir gününe baktığımızda, temassız ve mobil ödemelerin bindiğimiz toplu taşıma aracından aldığımız kahveye, gerçekleştirdiğimiz para transferinden bakiye kontrolüne kadar günlük hayatımızın her anını etkileyeceğini söyleyebiliriz. 2020 yılında Visa işlemlerinin yüzde 50’sinin mobil bir cihaz üzerinden yapılacağını öngörüyoruz.” Türkiye’de Mart 2013 itibarıyla 69 bin temassız terminal ve 6 milyonun üzerinde Visa markalı temassız kart bulunuyor, yani kabaca Visa kredi kartlarının yüzde 20’si artık temassız kullanım özelliği taşıyor. Tezel, mobil ödemeler alanında bugün itibarıyla Türkiye’de bulunan tüm mobil operatörleri kapsamış olarak çeşitli projeleri geliştirmekte ve uygulamakta olduklarının altını çizerek, “Halen 7 üye bankamızla, tüm operatörleri kapsayan, toplam 8 mobil ödeme projemiz bulunuyor” diyor. Önümüzdeki dönemde mobil temassız ödemeler ve e-ticaret alanında büyümenin devam edeceğini öngören Tezel, internette alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilere kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdikleri dijital cüzdan “V.me” ile e-ticaret pazarını büyüteceklerini açıklıyor.

Tezel “2020 yılında Avrupalı tüketicilerin üçte birinin V.me cüzdanı kullanıyor olacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan mobil ödemelerin yaygınlaşmasını sağlamak için iPhone çözümlerimizin yaygınlaşması ve SIM tabanlı uygulamalarımızın hayata geçmesi yönündeki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” diyor.



AsyaCard DIT sektör lideri

Bank Asya, kredi kartı ürünü ile 2 milyon üzerinde kart kullanıcısına ulaştık. Katılım Bankaları arasında kredi kartı adedinde yüzde 80 ve kredi kartı cirosunda yüzde 70’lik pazar payı ile lider konumunda bulunan Bank Asya, tüm şubelerinde anında kredi kartı basarak müşterilerine teslim ediyor. Bank Asya Bireysel Bankacılık Koordinatörü Abdurrahman Köse, kredi kartı sektöründe 2008 yılında piyasaya sundukları, Türkiye’de ilk temassız kredi kartı olan AsyaCard DIT’ın puan kazandıran, temassız işlem yapabilen, dünyanın her yerinde Visa ve MasterCard amblemi olan milyonlarca işyerinde kullanılan bir kredi kartı olduğunu söylüyor. AsyaCard DIT kartı aynı zamanda 9 ilde anlaşmalı belediyelerde ulaşımda da kullanılabiliyor. Köse şu bilgileri veriyor: “Kredi kartı müşterilerimiz, HGS etiketini kredi kartlarına tanımlatarak önceden bir para yatırmak yerine sadece gerçekleşen geçişlerini kart harcamaları gibi ekstresinde izleme ve kredi kartının son ödeme tarihine kadar ödeme opsiyonuna sahip oluyorlar. Ayrıca, müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz Paksit ürünü ile kredi kartları ile yapılan 50 TL ve üzeri peşin alışverişlerde hesap kesim tarihine kadar belirlenmiş olan vadelerde kâr payı ve işlem ücreti karşılığında taksitlendirme yapılabiliyor.”

AsyaCard 150’den fazla sektörde, 90 binden fazla işyerinde geçiyor: Abdurrahman Köse, kart sahiplerinin alışverişlerinde AsyaCard ayrıcalıklarından faydalanması için yıl içerisinde 150’den fazla sektörün önde gelen markaları ile kampanyalar düzenlediklerini söylüyor. Köse, Türkiye genelinde 90 binden fazla noktada kart sahiplerinin taksitli alışveriş ve diğer kampanyalardan faydalanma imkânına sahip olduğunu belirtiyor. AsyaCard çeşitli sektörlerde Türkiye’nin önde gelen markalarında taksit ve avantajlar sunarken, marka yaygınlaşmasına yönelik pazarlama faaliyetleri hızla devam ediyor. Köse, “Bu kapsamda taksitli işlem yapan üye işyerlerinin ve markaların yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımıza hızla devam ederken, yoğun kredi kartı puan, + taksit ve diğer avantaj kampanyalarımızla da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.



TUSKON Kart devrede

Bankanın kredi kartları, müşteri talepleri ve limitleri doğrultusunda farklılıklar gösteriyor. Bu ayrıcalıklara birkaç örnek vermek gerekirse; son olarak Bank Asya TUSKON Kart ürününü müşterilerimizin kullanımına sundu. Bank Asya TUSKON kart, VIP özellikleri ve avantajlı bol kazandıran kampanyaları bulunuyor.VIP Müşteri hizmetleri hattı, sağlık hizmetleri, seyahat alışverişlerinde özel kampanyalar, yurtdışı alışverişlerinde peşin alışverişlerini 3 taksitle vade farksız ödeme, VIP Asistans hizmetleri ve özel bankacılık işlemlerinden yararlanma gibi avantajlar sunuyor. Bankanın üst segment müşterilerine sunmuş olduğu Bank Asya Platinium Card’da ise özel VIP müşteri hizmetleri hattı, sağlık hizmetleri, seyahat alışverişlerinde özel avantajlı kampanyalar, yurtdışı alışverişlerinde peşin alışverişlerini 3 taksitle vade farksız ödeme avantajı, VIP Asistans hizmetleri ve avantajlı bankacılık işlemlerinden yararlanma gibi özel hizmetler bulunuyor. Platinum kart ve Tuskon kart sahipleri ayrıca belirlenen havaalanlarında otopark ödemelerinde yüzde 50 indirim kazanıyor.



Akbank Free Card:

Axess kredi kartının tüm avantajlarına sahip, farklı hizmet ve talimat verebildiğiniz, tarife seçerek ister taksitli, indirimli, bol chip paralı alışveriş yapabildiğiniz kredi kartıdır. Avivasa Bireysel Emeklilik sistemine ödeme talimatlarını verebilirsiniz. Emekliliğe Yatırım Planı sözleşmeleri için verdiğiniz ödeme talimatı karşılığında 50 TL kazanabilirsiniz. Kira, aidat, sigorta, kredi gibi ödemelerinizi EFT/Havale ile Akbank FreeCard kredi kartınızdan verebilirsiniz. EFT/Havale yapılan işlem tutarının yüzde 3’ü işlem ücreti olarak kredi kartınıza yansıtılır. Free Card’ınıza ücretsiz ek kart tanımlatabilir ve limitini belirleyebilirsiniz. Kredi kartınıza ekstra limit belirleyebilirsiniz. Elektrik, Su, Doğalgaz gibi faturalarınızı Free Card’ınız ile fatura başına 0.50 TL işlem ücreti karşılığında ödeme talimatı verebilirsiniz. 100 TL ve üzeri tüm harcamalarınızı ister erteleyebilir, isterseniz taksitlendirebilirsiniz vb...



HSBC Concept:

Yıllık kart aidatı ödemeden kartınızın mevcut taksitlendirme ve Advantage NakitPuan kazanımı özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca MasterCard/Visa amblemli mağazada geçerlidir. Yurtiçinde çeşitli sektörlerdeki yüz bine yakın HSBC Advantage üye kuruluşunda alışverişlerinizin ödemelerini ister tek seferde ister taksitlendirerek yapabilirsiniz. Artı taksit ve harcama öteleme kampanyalarına alışveriş sırasında HSBC Advantage Üye İşyerlerindeki POS aracılığıyla yurtiçinde HSBC Bank Şubeleri ve ATM'lerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki diğer tüm bankaların ATM'lerini kullanabilirsiniz. Akraba şartı olmaksızın dilediğiniz kadar ek kart çıkartabilir, bu kartların limitini ve nakit avans çekme yetkisini limitiniz dahilinde kendiniz belirleyebilirsiniz vb..



Maximum Kart:

Türkiye İş Bankası, Maximum Kartların bir çok özelliği ve çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, Maximum Tema Kart, Mastercard Standart, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Visa Klasik, Visa Premier, Visa Platinium, Sanal Kart, İş’te Üniversiteli ve Samsunspor Maximum Kart olmak üzere 10 çeşit farklı kredi kartı bulunmaktadır. Maximum Mastercard Standart kredi kartınızı yurtiçinde veya yurtdışında kullanabilirsiniz. Yurtdışı harcamalarınızın geri ödemesini TL olarak yaparsınız. Temassız özelliği ile 35 TL ve altı alışverişlerinizi kartınızı okutarak şifresiz yapabilirsiniz. MaxiShuttle hizmetinden Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir Şehir sınırları içerisinde transfer imkanlarından yararlanılabilir. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı Otaparkını 3 saat ve üzeri 7 günü aşmayan kullanımlarda yüzde 50 indirim sağlar vb...



Halkbank, Paraf:

Paraf ile yurtiçi ve yurtdışında Visa/MasterCard logosu bulunan tüm üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsiniz.Yurt içinde ise Paraf Üye İşyerlerinde taksitli alışveriş yapabilir ve kampanyalardan yararlanma imkanına sahip olursunuz. Paraf'ınızı kullandıkça anında ParafPara kazanır, kazandığınız ParafPara'ları Paraf üye İşyerlerinde yapacağınız alışverişlerde para yerine kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyaclarınızı Paraf ile banka şubelerinden, BANK24'lerden, Halkbank İnternet Şubesi'nden, 444 0 400 Halkbank Dialog'dan ve tüm dünyada kartınız üzerinde yer alan Visa veya MasterCard amblemi gördüğünüz bankalardan ve bu bankaların ATM'lerinden karşılayabilirsiniz vb...



TOFED&Shell Kart:

Akaryakıtta indirimler sağlayan TOFED&Shell Kart projesi sektör mensubu firmalarının kaliteli akaryakıtı ucuza alması için en yüksek indirimi sağlıyor. Ağır akaryakıt maliyetleri altında ezilen otobüsçüye tasarruf imkanı sunuyor. Kalitesiz ve kaçak yakıt kulanımının önüne geçmek amacında. TOFED&Shell Kart projesinden faydalanmak isteyen otobüsçü Türkiye Otobüsçüler Federasyonu proje surumlusu Cem Özfırat’ı 0212 658 19 32 nolu telefondan arayabiliyor.



Garanti Bankası Bonus Card:

Harcamalarınızı taksitlendirme ve harcamalarınızdan bonus kazanma imkanı sunuyor. Tüm dünyada yapacağınız alışverişlerde geçerlidir. Kazandığınız bonuslarla anlaşmalı üye işyerlerinde bedava alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca 250 bini aşkın Bonus üye iş yerlerinde yüzde 20’ye varan ekstra bonus kazanma şansı verir. Biriken bonuslarla daha çok bonus kazandıran Bonus Plus ve Bonus Premium’a geçilebilir, 250 bini aşkın Bonus program ortaklarında taksitli alışveriş yapılabilir, Kartınızı vadesiz hesaplarınızla birleştirerek, ATM’den işlemlerde hesaplarınıza ulaşabilirsiniz. Bonus kredi kartınızla nakit avans çekebilirsiniz. Bonus, MasterCard / Visa / AmEx amblemi bulunan milyonlarca işyerinde geçerlidir. Bonus'unuz ile tüm Paramatik’lerden vadesiz hesaplarınıza ulaşabilir, Paracard'ınızla yaptığınız para çekme, para yatırma gibi işlemleri Bonus'unuz ile de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bonus sahiplerine: Garanti Şehir Yaşam, Garanti Otopark, Garanti Asistan, Garanti Shuttle Hizmeti ve Acil Durum Yardım Hizmeti özel hizmetler sunulabiliyor. Bonus’un; Bonus Genç, Bonus Plus, Bonus Trink Cepte, Çevreci Bonus, Aynalı Bonus, Altın Bonus, Emekli Bonus, Bonus Sanal ve dört büyük futbol takımlarının bonusları olmak üzere yaklaşık 30’a yakın kart çeşidi bulunuyor. Garanti Bankası, sadece kendi müşterilerinin değil, diğer bankaların müşterilerinin de kullanabilmesi düşüncesi ile Türkiye'de bir ilki başlatmış, Bonus Markası'nı 2002 yılında DenizBank ile yapılan lisans anlaşması ile bankalar arası bir platform haline taşımıştı. Daha sonra Bonus kullanan bankalar arasına: Türk Ekonomi Bankası (TEB), Romanya'da Garanti International, Şekerbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank, Alternatif Bank ve Tekstilbank katıldı.



PARO:

Paro mavi bir yıldızdır. Kapısında mavi yıldız gördüğünüz ve katılımcı paro üyesi işyerlerinde ekstra paropuan kazanırsınız. Hatta ekstra kampanyalar ve indirimler de kazandıran paro nakit ödemede, kredi kartıyla ödemede ekstra kazandırır. Ekstra kazandırdıkları da yine paro üyesi işyerlerinde harcanır.

Parolu olmak için Parolu kartlardan herhangi birisine sahip olmanız yeterli. Parolu kartlarınızı Paro Yıldızlar Topluluğu üye işyerlerinin satış veya servis noktalarından kolaylıkla alabilirsiniz. Paro’nun tüm avantajlarından faydalanabilmek için kartınızı alırken size verilen üyelik formunu doldurmayı unutmayın. Kapısında mavi yıldız gördüğünüz Arçelik, Aygaz, Beko, BETA, Burger King, Chicco, Divan, D&R, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur ve Yurtiçi Kargo satış noktalarından, Ford ve Fiat'ta ise hem satış hem de servis noktalarından ve Fenerium mağazalarından alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yapı market, akaryakıt, seyahat ve farklı ihtiyaçlarınıza yönelik paro üyesi işyerlerini tercih etmek ve buralarda yaptığınız alışverişlerde ödeme öncesinde parolu kartınızı görevliye vererek kendinizi tanıtmak. Paro Mobil ise Parolu kartınız olsun ya da olmasın alışverişlerinizde sadece cep telefonunuzu kullanarak Paropuan kazanıp harcamanızı, indirim ve hediyeler kazanmanızı sağlar. Paro Mobil'i kullanarak, Paropuan durumunuzu görebilir, Paro Yıldızlar Topluluğu'ndaki güncel ve sadece size özel kampanyaları takip edebilirsiniz



SODEXO:

Sodexo’nun kuruluş hikayesi 1966 yılına dayanıyor. Sodexo kapsamlı Hizmet Çözümlerini, Yerinde Hizmet Çözümleri ve Motivasyon Çözümleri yoluyla tasarlar, yönetir ve uygular. Altı müşteri segmentinde Yerinde Hizmet Çözümleri (önceki adıyla Yemek ve Tesis Yönetimi Hizmetleri) sunan Sodexo; askeriye, eğitim, kurumsal, sağlık, spor ve eğlence ile yerleşim dışı alanlara yoğunlaşır. Motivasyon Çözümleri (önceki adıyla Hizmet Çek ve Kartları) üç kategoride hizmet sunuyor: çalışan menfaatleri, teşvik ve ödüllendirme ile sosyal yardım programları. Sodexo, yemek hizmetlerinden inşaat yönetimine, resepsiyondan tarayıcı ve laboratuvar ekipmanlarına, eğlence gemilerinden otel temizlik ve bakımına kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleriyle müşterileri için kapsamlı Yerinde Hizmet Çözümleri tasarlar, yönetir ve sunar. Sodexo, oturduğu üye kuruluş ağları ile kurumsal müşterilerinin istek ve beklentilerini karşılamaya yönelik hizmetleri sağlar ve yönetir. Ülke genelinde 30.000'den fazla üye kuruluşu ile 1993 yılından beri müşterilerinin çalışanlarına yemek hizmetini smart card teknolojisi ve yemek çekleri ile sağlar.



MULTİNET:

Dünya’da ve Türkiye’de, “Akıllı Kart Teknolojisi”ni kurumsal harcamalar ve maaş dışı ödemeler alanında kullanan ilk şirket olan Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. 1999 yılında İstanbul’da kuruldu. Multinet, uyguladığı “Akıllı Kart Teknolojisi” ile kurumların; öğle yemeği, akaryakıt, konaklama, ayni yardım, şirket içi yiyecek-içecek otomatlarından alışveriş, kapı geçiş kontrolü ve mesai takibi gibi tüm kurumsal ihtiyaçlarını tek bir kart ile yönetebilmelerini sağlıyor. Multinet, sunduğu hizmetleri Türkiye genelinde 81 il ve bunların ilçelerindeki binlerce üye işyerine kurduğu pos ağı ile sağlar. Multinet’in kafe, restoran, büfe, otel ve mağazalar ile akaryakıt istasyonlarından oluşan 22.000 üye işyeri vardır. Multinet sisteminde, 2 kişinin çalıştığı küçük işletmelerden, onbinlerce kişinin çalıştığı büyük holdinglere kadar her büyüklükte şirkete hitap edebilecek geniş bir üye ağı bulunmaktadır. Multinet, tüm Türkiye’de 10.000’in üzerinde şirkete hizmet vermekte, Multinet Kartları her gün 330.000 kişi tarafından kullanılmaktadır. Kart kullanıcıları arasında, kurumları aracılığıyla Multinet Kartı’na sahip olan kurumsal kullanıcılar ve internet üzerinden başvuruda bulunarak Multinet Kartı edinen bireysel kullanıcılar bulunmaktadır. Multinet Kartlarında içinde tuttuğu verileri temassız olarak okuma ünitelerine iletebilen ‘mifare’ -temassız kart- özelliği de kullanılmaktadır.



TİCKET:

Edenred, 39 ülkede ön ödemeli hizmet kuponları ve kartları alanında faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 36.2 milyon kullanıcısı, 580.000 şirket, 1.300.000 üye kuruluş şirketi ile faaliyet gösteriyor. Türkiye'de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma olan Edenred, kurulduğu 1992 yılından bugüne temel hizmeti Ticket Restaurant ile çalışanların öğle yemeği ihtiyacına çözüm getirmektedir. Edenred; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Trabzon illerinde yer alan ofisleriyle Türkiye çapında geniş bir coğrafyaya ulaşmaktadır. Edenred Türkiye hizmetleri:

Ticket Restaurant: 14.500 kurumsal müşterinin 330.000'i aşkın çalışanına 34.000 üye kuruluşta yemek kuponu ve çipli yemek kartı ile hizmet veriyor.Ticket Compliments: Edenred, teşvik ve ödüllendirmede sahip olduğu 20 yılı aşkın uzmanlığı Türkiye'ye taşıyarak, Ticket Compliments hediye kuponları ile firmaların çalışanlarını ve satış ekiplerini motive eden, dağıtım ağlarının teşvik edilmesini sağlayan ve firmaların müşterileri ile olan ilişkilerini koruyup güçlendiren anahtar teslim bir çözüm sunuyor.

Ticket Service: Yardıma muhtaç kişiler için devlet tarafından ayrılan AB fonlarının giyim, gıda ve kırtasiye yardımlarının dağıtılmasını sağlar.

Red Club: Edenred'in Ticket Restaurant ve diğer hizmetlerinden yararlanan kullanıcılarına çok özel indirim ve promosyon fırsatları sunduğu bir online kulüp!

Ticket Plus: Üye kuruluşlar, çalışanların öğle yemeği için yaptıkları Ticket Restaurant harcamalarını, ihtiyaçlarını karşılamak için ödeme gününü beklemeden kullanabiliyorlar!



MİL KARTLARI VE UÇURAN KARTLAR

Türkiye’de ulaşım sektöründe mil kartların önemi gittikçe artıyor. Türkiye’de mil kartları denilince karşımıza: Adios Card (Yapı Kredi), Maximiles (İş Bankası), Miles & More (Denizbank), Pegasus Kart (HSBC), Shop & Miles (Garanti), Wings Card (Akbank) geliyor. Ayrıca uçuran kartlar denildiğinde ise: CardFinans Platinum (Finansbank), ClubFinans (Finansbank), Flexi Card (Garanti Bankası), MilPlus (Vakıfbank) ve Premier Miles (HSBC) geliyor. Sektörün en önemli markaları arasında yer alan Shop&Miles hakkında kısaca bilgi verirsek: Shop&Miles Garanti Bankası ile Türk Hava Yolları’nın ortaklığında sunuluyor. Shop&Miles programı şuan “Miles&Smiles Kredi Kartı” olarak devam ediyor. Miles&Smiles kredi kartı tüm alışverişlerden, sektörlere göre değişen oranlarda mil kazanma fırsatı sunuyor. Kart sahipleri, MasterCard ile her yerde mil kazanırken, Miles&Smiles American Express® ile yüzde 15, Miles&Smiles Platinum ve Privé American Express® ile yüzde 25 daha fazla mil kazanıyor. Alışverişlerden mil kazanımı, THY Miles&Smiles Özel Yolcu Programı statülerine göre de değişerek çok daha fazla mil kazandırıyor; üyelik statüsü Classic Plus ise alışverişlerden yüzde 25; Elite veya Elite Plus ise yüzde 50 daha fazla mil kazanma fırsatı doğuyor. Ayrıca, THY satış ofisleri, Fly Turkish, 444 0 849’dan satın alınan uçak biletleri için ise, 1 TL harcamaya 2 mil kazanma ve 3 taksit fırsatı sunuluyor. Shop&Miles MasterCard ve American Express olmak üzere iki kart gönderiyor ve bunlar için de iki farklı ücret talep ediyor. Miles&Smiles Platinum veya Privé sahipleri, seyahatle ilgili her türlü konuda Seyahat ve Concierge hizmetlerinden; ve yurt içinde American Express ile restoran, otel ve yüzlerce markada %10-15 oranında özel indirimlerden yararlanabiliyorlar. Tüm kart sahipleri sahip oldukları kart çeşidine göre değişen güçlü seyahat ve alışveriş sigortaları ile güvenli seyahat ediyorlar. Ayrıca Atatürk Havalimanı’nda indirimli vale parking, havalimanı shuttle, araç kiralama, özel şöför hizmetlerinden de yararlanabiliyorlar.



ALIŞVERİŞ

MİGROS’tan Hediyem Kart ve Money Club: Migros ve 5M mağazalarının sunduğu Hediyem Kart, özel tasarımlı hediye kartı olarak tercih ediliyor. Tekrar yüklenebilir özellikte ve banka kartları görünümündeki hediye kartlar alternatif bir hediyeleşme aracı. Beğendiğiniz tasarımı seçtikten sonra kart içerisine yüklemek istediğiniz tutarı kasiyerlere belirtmeniz yeterli. Hediye kartınıza 5 TL ile 500 TL arasında istediğiniz tutarı yükleyebilirsiniz.

Money Club ise Money Club üye işyerlerindeki alışverişlerinizi daha kazançlı hale getiren, alışveriş yaptıkça kazandıran bir kazananlar kulübüdür. Money Club kartınızı bir çok farklı Money Club noktasında kullanabilir, kullandıkça Money Club üye işyerlerine özel kampanyalardan, indirimlerden ve size özel fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Money Club kartınız ile Türkiye’nin en büyük perakende zincirinde yer alan Migros, 5M, Tansaş, Macrocenter mağazalarında kasa fişinizde belirtilen size özel hedefi gerçekleştirerek Money kazanırsınız. 1 Money 1TL değerindedir.



Boyner Çarşı Kart:

Boyner Gift Card: Hediyeyi seçme ayrıcalığı sunan Boyner Gift Card, 30 – 500 TL arasında yükleme yapılarak kullanılabiliyor. Yüklenen tutarın tamamı tek seferde veya toplam tutarı aşmayacak şekilde birden fazla alışverişte kullanabiliyor.



BüyükAile Kumbarakart:

Teknoline Kart ve Teknoloji Sistemleri tarafından hayata geçirilen BüyükAile Kumbarakart, alışverişin olduğu her noktada tüm paydaşları indirim ve avantajlarla buluşturuyor. Kurum ve kuruluşların referans numarası, bireylerin ise referans ve TC kimlik numarası ile giriş yapabildiği BüyükAile Kumbarakart’ta, şu an 1 milyon 700 bini aşkın üye yer alıyor. İşyeri bazında ise 500’ün üzerinde kuruluş bulunuyor. Yılsonunda ise 3 milyon üye hedefleniyor. Teknoline Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Murat Çelik, sosyo-ekonomik şartlar, teknolojik gelişmelerin alış-veriş sistemlerinde ve buna bağlı olarak da ödeme sistemlerinde de bazı yeni gereçlere, sistematik yapılara gerek duyulmasını ortaya koyduğunu söyledi. Günümüzde tek bir kartın her noktada kullanılabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Çelik, “Bu nedenle; üretici-satıcı-tüketici zinciri içindeki ödeme ve gelir düzenine ayrı bir boyut kazandıran BüyükAile Kumbarakart doğmuştur” dedi. BüyükAile Kumbarakart ile ekonomik gelir dengelerinin çok daha geniş bir paylaşıma gitmesi, fiyatların alıcı/tüketici lehine sürekli ve düzenli iyileştirilmesinin yanısıra mal, hizmet satıcılarının da olabildiğince çok tüketici kitlesine en az tanıtım maliyeti ile ulaşması hedefleniyor. Kart’ın en önemli özelliği ise paranın geçtiği her ortamda geçerli olması ve sistem içerisinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların bu hizmet üzerinden belli bir kazanç elde etmesi.



Geniş yelpazede kazan kazan ilişkisi

BüyükAile Kumbarakart, yıllık kullanım ücreti, aidatı olmayan, tüm ticari ilişkilerde ve paranın geçtiği her ortamda paylaşımlı indirimden kazanç sağlıyor. Kartın kullanım sıklığına göre dernek veya vakıf sisteme üye olduğu zaman, üyelerinden ekstra aidat almayacağı gibi kazancını alışverişten sağlayabilecek. Veya herhangi bir site yönetimi, sisteme üye olduğunda üyesinin yaptığı alışverişlerden dolayı üyesiyle birlikte kar elde edebilecek. Bireyler içinde benzer kazanç sözkonusu. Örneğin anne ve babalar kimlik numarasıyla çocuğunu üye bir kurumun bölümünde sisteme kaydettiği takdirde yapılan alışverişlerden çocuğun kazanç sağlaması mümkün olacak. Sistemin içerisinde zincir mağazalarla birlikte mahalle bakkalı, pazardaki esnaf, yufkacı, börekçi, dondurmacı gibi alışverişin her noktası yararlanacak. Böylece mahalle esnafının kazanç sağlayıp ayakta kalması da mümkün olacak.



Kartlar artık puan yerine para biriktiriyor

BüyükAile Kumbarakart Sistem Danışmanı Murat Şaşmaz, BüyükAile Kumbarakart ile yapılan her alışverişin nakit avantajlar sağladığını söylüyor. Şaşmaz, “Kazandıran, asla kaybettirmeyen ‘tek bir kartla tüm sektörlerden’ alışveriş yapabileceğiniz, mevzuata, kanunlara uygun olarak kurulmuş sistemin Türkiye’de hızla büyüyeceğine inanıyorum” diye konuşuyor. Şaşmaz, kartın işleyişini şöyle anlatıyor: “Kart üyesiyseniz sistemin sağladığı indirim avantajının bir kısmı ayın sonunda hesabınıza iade olur. Eğer işyeri iseniz sadakat kartı olarak müşterilerinize dağıtmış olduğunuz kartlarla, sizin müşterilerinizin diğer BüyükAile Kumbarakart üyesi işyerlerinden yaptıkları alışverişlerden de gelir elde edersiniz. Herhangi bir sektörde hizmet veren firma, bu dev organizasyona, hiçbir bedel ödemeden kendisinin öngördüğü oranda (%) indirim taahhüt ederek dahil olur ve üye işyeri adını alır. Firma ayrıca, arzu ettiği taktirde, kendisinin hizmet verdiği müşterileri de sisteme kaydederek, onların sadakatini pekiştirebilir. Onların da sisteme verdiği (%) indirimden yararlanmasını sağlar.”



Sosyal sorumluluklu proje

BüyükAile Kumbarakart sosyal sorumluluk projesini de ihmal etmiyor. Her sektörden, her alışverişten para dönüşü tek bir kart ile sağlanırken, açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalmış olanlara, ihtiyaç sahiplerine, engelli olarak yaşamını devam etmek durumunda kalanlara sistem Nuh’un Gemisi adıyla destek oluyor.



Aidiyet kartı

BüyükAile KumbaraKart, belediye sosyal yardımlar alanında da mahçup etmeden mağduriyetlerin giderilebilmesi için önemli bir enstrüman niteliğinde. Tüm belediye faaliyetlerinde, ister nakit ister puan sisteminin kullanılmasına uygun olan, BüyükAile Kumbarakart ile eğitimden kültüre, ulaşımdan alışverişe, halkın ve işyerlerinin daha konforlu yaşamasına, kazanmasına destek oluşturmaya kadar tüm alanlarda kullanılabiliyor.



Toplu tedarik

Üye işyerlerinin sürekli kullanmak zorunda olduğu elektrik, telefon, akaryakıt gibi giderlerinde de kart sayesinde indirim hakkı kazanılmış oluyor.